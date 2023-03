Diez hojas le quedan al calendario de la temporada 2022-23. Diez jornadas para que el Real Zaragoza eche el telón a otro curso intrascendente en el que ha estado más cerca de abajo que de arriba, más pendiente de salvarse que de pelear por tener alguna opción de ascender. Y son diez partidos cuesta arriba en los que se va a enfrentar a más equipos de la zona de ascenso que por debajo del propio conjunto aragonés. Diez partidos en los que en la primera vuelta obtuvo once puntos fruto de dos victorias y cinco empates. En los que anotó cinco goles y recibió otros tantos. En los que se quedó sin marcar en siete.

Al equipo de Fran Escribá le esperan cinco de los seis equipos que, actualmente, ocupan puesto de ascenso o playoff y solo uno en posición de descenso. De aquí al final de Liga le esperan, por este orden, Albacete (sexto), Levante (cuarto), Granada (segundo), Racing de Santander (decimoséptimo), Eibar (primero), Las Palmas (tercero), Oviedo (decimosexto), Cartagena (noveno), Ibiza (vigesimoprimero) y Tenerife (undécimo). Tendrá seis partidos en La Romareda, que tampoco es garantía de nada, y cuatro fuera. Solo el final se suaviza frente a equipos de la zona media o baja que, a esas alturas, pueden tener ya todo decidido en la clasificación.

Como el Real Zaragoza, que con su errática trayectoria está ya solo pendiente de confirmar de manera matemática su continuidad un año más en Segunda División y afrontar así su undécima temporada seguida en la segunda categoría del fútbol español. Con un ritmo de puntuación tan bajo, esta campaña no parecen necesarios los 50 puntos que, tradicionalmente, han marcado la frontera entre quedarse o bajar un poco más a los infiernos. Con 39, el Real Zaragoza aventaja en seis a la Ponferradina. Con su promedio actual, el conjunto berciano acabaría con 43 o 44 puntos, por lo que el Real Zaragoza necesitaría siete u ocho más para estar tranquilo.

No debería tener ningún problema porque, solo repitiendo los resultados de la primera vuelta, sumaría once puntos más y alcanzaría los 50. Pero las circunstancias son muy distintas ahora, con los objetivos mucho más cerca y todos los equipos más necesitados de puntos para conseguirlos. Por eso no debe despistarse el conjunto aragonés, que todavía debe cerrar el suyo con un calendario cuesta arriba. Empezará este domingo recibiendo en casa al Albacete, que actualmente ocupa el último puesto de promoción a Primera cinco puntos por encima del séptimo y aventaja al Real Zaragoza en doce puntos. Hubiera sido una gran oportunidad para engancharse a esa pelea si el conjunto de Escribá hubiera ganado en Huesca. En la primera vuelta ninguno de los dos equipos consiguió marcar en el Carlos Belmonte.

Los primeros

Después visitará al Levante, cuarto clasificado con 56 puntos, a solo dos de los puestos de ascenso directo, por lo que no puede dejar escapar puntos en casa si quiere retornar a Primera por la vía rápida. En tres semanas recibirá en La Romareda al Granada, actualmente segundo clasificado, empatado con el tercero y a cuatro puntos del líder. El conjunto nazarí viene lanzado. Sus últimos nueve partidos se han saldado con siete victorias y solo dos empates. La pelea por el ascenso, tanto directo como en el playoff, está al rojo vivo y ninguno puede fallar si quiere asegurarse sus objetivos. En la primera vuelta el Real Zaragoza cayó por 1-0.

A continuación le aguarda otro encuentro en La Romareda, este ya con otro cariz. El equipo de Fran Escribá recibirá al Racing de Santander, decimoséptimo y también metido en la pelea por la salvación. Los cántabros cuentan con 38 puntos, uno menos que el Real Zaragoza. En El Sardinero cayó el cuadro zaragocista por 1-0. Su siguiente viaje será nada menos que al actual líder de la categoría, el Eibar. El conjunto armero cuenta con 62 puntos en su haber y ha ganado sus cinco últimos partidos disputados. En la primera vuelta en La Romareda el Real Zaragoza fue incapaz de ganar a un rival que se quedó con nueve jugadores. Después recibirá a Las Palmas, tercero con 58 puntos y contra el que en la primera vuelta no pasó del 0-0.

A continuación visitará al Oviedo, equipo con el que actualmente empata a 39 puntos en mitad de la tabla. Los ovetenses también deben confirmar aún su salvación. En la ida otro empate, esta vez a uno, con el primer tanto de la temporada de Iván Azón. Al final el calendario puede dar una tregua al Real Zaragoza. Terminará recibiendo al Cartagena, actualmente noveno y apurando sus opciones de meterse en el playoff, visitando al Ibiza que es penúltimo con solo 25 puntos y está a 12 de la salvación, y recibiendo al Tenerife que es undécimo con 41 puntos y para entonces puede haberse quedado ya sin objetivos. En la primera vuelta perdió en Cartagena (1-0) y ganó al Ibiza (2-1) y en el Heliodoro Rodríguez López (0-2). H