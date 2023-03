No es fácil encontrar un jugador que llegue a mitad de temporada y tenga un impacto inmediato en el equipo. Por eso Tiago Bebé es una bendita excepción en el Real Zaragoza, que ha visto pasar de todo en los últimos mercados de invierno. El extremo cedido por el Rayo Vallecano se ha hecho con el puesto de titular en el extremo izquierdo y ha elevado él solito la escasa proyección goleadora del equipo de Fran Escribá. El portugués ha anotado tres goles en seis partidos y medio. Para encontrar un jugador de un impacto tan importante hay que remontarse siete temporadas atrás, a la 2015-16, cuando Manu Lanzarote hizo 5 goles en 16 partidos tras reforzar al equipo en el mercado invernal.

Ambos llegaron in extremis, en el último momento del último día del mercado invernal pero pronto entraron en el once inicial y se hicieron imprescindibles para el equipo. La incorporación tan tardía impidió a Bebé ser titular en el siguiente partido del equipo, el 5 de febrero en el Principado de Andorra. Pero no dejar su sello. El portugués sustituyó a Bermejo en el descanso y acabó dando el triunfo al Real Zaragoza con un gol en el 94 al concluir una contra del equipo aragonés.

La siguiente jornada ya fue titular frente al Alavés y volvió a marcar, aunque en esta ocasión no le sirvió para puntuar al equipo aragonés (1-4). El internacional caboverdiano ha sido desde entonces uno de los pocos fijos para Fran Escribá junto a Giuliano, Francho y Cristian. El pasado fin de semana Bebé logró su tercer tanto, que sirvió para adelantar al Real Zaragoza en El Alcoraz (1-1). El futbolista se encuentra esta semana concentrado con Cabo Verde.

No hay muchos precedentes como él. Manu Lanzarote llegó en el último momento del mercado de enero de 2016 y fue titular en 14 de los 16 partidos que disputó con el Real Zaragoza, anotando cinco goles. También tuvo un impacto notable en el equipo aragonés Javi Puado en la temporada 2019-20, pero en su caso no fue un fichaje invernal sino que aterrizó en la capital aragonesa en noviembre. Hizo cuatro goles en 21 partidos. Otros fichajes con impacto en esta década en segunda fueron el de Jean Marie Dongou, que logró cuatro tantos en las 17 jornadas que jugó en la campaña 2016-17 tras llegar del Barcelona B, y el de Miguel Linares.

El aragonés fue uno de los refuerzos de invierno del curso 2018-19 y celebró dos goles en 13 partidos. Su mérito fue hacerlo siendo titular en solo seis ocasiones. En las últimas temporadas los fichajes para la delantera no han sido verdaderos refuerzos. Hace dos inviernos llegó Álex Alegría, que hizo un gol, y el pasado se incorporó Sabin Merino, que se marchó de vacío seis meses después. Bebé sí ha tenido impacto. Es un refuerzo de verdad.