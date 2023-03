No suele haber cambios en Apelación con respecto al Comité de Competición y en casos de apreciación arbitral es todavía mucho más improbable, por lo que a nadie sorprende que el segundo comité haya desestimado el recurso del Real Zaragoza por la roja con la que Zapater fue castigado por López Toca ante el Huesca y por la que fue sancionado por un partido. Apelación, en su dictamen, asegura que "no es posible apreciar un error material manifiesto capaz de desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral" por lo que esto "lleva a desestimar el recurso" formulado por el Zaragoza.

Así, Zapater es baja ante el Albacete este domingo por sanción y el club estudia si pedir la cautelar ante el TAD (Tribunal Administrativo del Deporte) antes de presentar recurso ante esta instancia, que ya no depende de la Federación Española de Fútbol, sino del Consejo Superior de Deportes. Con todo, no parece probable que el Real Zaragoza lo haga.

El Comité de Apelación desestima el recurso interpuesto por el Real Zaragoza por la expulsión de nuestro capitán Alberto Zapater en el #HuescaRealZaragoza. pic.twitter.com/xkuJDQvUNS — Real Zaragoza 🦁 (@RealZaragoza) 24 de marzo de 2023

Zapater vio la roja por levantar la pierna y tocar a Sielva en el minuto 35, quejándose el jugador del Huesca de un golpe en la cara que las imágenes no muestran, ya que desde el Zaragoza se considera que si le da al rival es en el hombro. El Comité de Competición acordó "suspender por 1 partido a Alberto Zapater Arjol, en virtud del artículo/s 130.1 del Código Disciplinario y con una multa accesoria al club en cuantía de 200,00 € y de 600,00 € al infractor en aplicación del art. 52" y en su explicación del miércoles para desestimar las alegaciones asegura que "sí se aprecia la existencia de contacto físico entre los dos jugadores implicados en el lance de juego, no pudiendo por ello este comité considerar desvirtuada la presunción de veracidad del acta, siendo en todo caso la apreciación de si concurre o no una acción punible una cuestión en la que el criterio técnico del colegiado no puede ser sustituido por el muy respetable sostenido por el club alegante o por el que pudiera tener el propio comité. Por ello procede desestimar la solicitud de dejar sin efecto la citada expulsión". Una vez que Competición resolvió estas alegaciones al acta, el club presentó recurso ante Apelación, ahora rechazado.

El colegiado expulsó a Zapater y fue determinante para el desenlace final de un encuentro en el que los de Escribá se habían adelantado en el marcador. López Toca expuso en el acta que « fue expulsado por el siguiente motivo: Levantar el pie, impactando a un adversario en la zona de la cara poniendo en riesgo la integridad física del mismo, derribándole, en la disputa del balón».

Ese impacto en la zona del rostro era, precisamente lo que el Zaragoza rechazaba, ya que, en caso de haber contacto, este se produce en la zona del hombro y no en la cara de Sielva. Ese argumento apelando a una errónea descripción y redacción de lo acontecido en ese lance es lo que esgrimía el Zaragoza para que la roja al mediocentro ejeano fuera anulada, lo que no ha ocurrido.

«Tengo la edad que tengo y en el momento en que ha pasado sabiendo lo que había sucedido estaba esperando que sacase la roja», aseguró el capitán zaragocista al término del partido para justificar por qué no protestó al árbitro tras ver la roja. «¿De qué sirve protestar? Ellos van a por el árbitro y yo he dicho ‘voy a confiar en el VAR’. En la cara no le doy, yo le doy al balón, incluso retiro el pie y para esto está el VAR», aseveró, para cerrar la jugada con una reflexión que ya es muy habitual en el fútbol desde la llegada del VAR: «Confiaba en que me quitasen la roja pero no lo han debido ver así y es una pena porque el partido estaba ganado», admitió.