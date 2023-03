Tiago Bebé disputó 66 minutos este sábado en el choque clasificatorio para la Copa Africana de Naciones en Praia ante Eswatini (0-0) en un partido con escasa presencia de aficionados. Con el zaragocista, que jugaba por primera vez con su selección en suelo caboverdiano tras seis partidos internacionales con esa camiseta, se sabrá este sábado si puede regresar para jugar ante el Albacete mañana o se quedará para el duelo de la cuarta jornada, ante la misma selección, esta vez el martes en Nelspruit (Sudáfrica). Tras el empate, su regreso anticipado parece aún más difícil, aunque en el Real Zaragoza no se daba este viernes por la noche ninguna constancia asegurando si iba a regresar o no.

Bebé formó de inicio y tuvo dos ocasiones de gol, en un remate de cabeza y en un lanzamiento de falta, para ser relevado en el tramo final. Tras este empate, Cabo Verde se queda con 4 puntos tras tres partidos en el grupo B y Eswatini suma dos. Burkina Faso ganó a Togo (1-0) y es más líder del grupo.

Escribá mostró por la mañana su confianza en que la Federación autorice a Bebé a regresar sin tener que jugar el martes. «Esperamos y confiamos en que llegue a lo largo del día de mañana (por este sábado) para estar disponible el en el partido si todo va bien», aseguró. Si viaja, lo hará este sábado por la mañana para aterrizar en Lisboa al mediodía y llegar a Zaragoza por la tarde.

En todo caso, en ningún momento se contempla su titularidad. «Lógicamente si viene, y espero que lo haga, será para estar en el banquillo. Sería un mal mensaje incluso para el grupo si un jugador no está en toda la semana, llega y va al once. Además, tenemos buenas soluciones, como Vada, Bermejo, Eugeni o incluso Puche», señaló Escribá, que si no vuelve este sábado recuperará al jugador, hasta ahora fijo, ante el Levante el viernes, aunque no llegará a Zaragoza hasta el miércoles por la tarde.

Jairo no juega

Mientras, el central zaragocista no tuvo presencia en el amistoso de Bolivia ante Uzbekistán en Yeda y ahora su selección se enfrentará en el mismo escenario a la de Arabia Saudí el próximo martes en otro encuentro de carácter amistoso, tras el que regresará a la capital aragonesa.