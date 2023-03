No termina el Real Zaragoza de escapar de verdad del peligro, con 6 puntos sobre una Ponferradina que está reaccionando y marca el descenso, mientras los de Escribá solo han ganado uno de los últimos cuatro partidos, aunque han sumado en todos. Sin embargo, el técnico mantiene su mensaje de hace un mes sobre la seguridad en no descender: “Me reafirmo en esa frase, mi confianza es absoluta en que el equipo va a salir de ahí. No tengo ninguna duda. Los puntos de nuestro objetivo, en este caso la salvación, son los que vamos a sumar nosotros, no miramos a los rivales. Sé que ese objetivo lo vamos a conseguir sin excesiva dificultad”, asegura cuando su Zaragoza con 39 puntos ahora entra ante el Albacete en la fase decisiva, en los 10 últimos partidos, “donde se resuelve todo, porque no hay casi nada decidido. Por eso, ganar este domingo sería muy importante. Si entras en esos 40 puntos ya ves la línea de meta y eso al equipo le vendrá bien. Vencer nos daría un buen impulso para lo que queda”.

"Lógicamente si Bebé viene, y espero que lo haga, será para estar en el banquillo. Sería un mal mensaje al grupo si un jugador no está en toda la semana, llega y va al once"

Para hacerlo el Zaragoza acumula bajas (Mollejo, Azón, Vigaray, Jairo, Luna o Zapater, en este caso pendiente de Apelación) en este duelo y Escribá sigue pendiente de Bebé, que juega esta tarde con Cabo Verde ante Eswatini con la esperanza de ser autorizado, algo que es más factible si hay victoria, para regresar después y su selección lo libere del duelo del martes ante el mismo rival: “Esperamos y confiamos en que llegue a lo largo del día de mañana para estar disponible el domingo si todo va bien. Lógicamente si viene, y espero que lo haga, será para estar en el banquillo. Sería un mal mensaje incluso para el grupo si un jugador no está en toda la semana, llega y va al once. Además, tenemos buenas soluciones, como Vada, Bermejo, Eugeni, incluso Puche que ha trabajado bien en banda”, señala Escribá, a la espera de esa decisión de la Federación de Cabo Verde para que el extremo, hasta ahora fijo en sus esquemas, pueda viajar mañana desde Lisboa.

El estado de Grau

Además, también confía en contar con Jaume Grau, lesionado en el isquisosural el 12 de marzo y que ha acortado los plazos. Tras ejercitarse ayer jueves parte de la sesión con el grupo, este viernes ha completado la sesión y la prueba definitiva es mañana. “Forzar no lo haremos, si está disponible contaremos con él. Viene de una lesión muscular, era pequeña y confiaba en que acortara los plazos, por lo que creo que va a estar disponible. Sus sensaciones fueron muy buenas el jueves”, asegura el míster, para confirmar que a Azón lo espera por fin ante el Levante y que sigue pendiente de la decisión de Apelación por la roja de Zapater: “Los comités deberían reunirse constantemente y decidir las cosas lo antes posible. Pero esos son los plazos y nos aguantamos”.

El entrenador no valoró apenas esa roja tras el derbi, pero sí lo ha hecho esta mañana. "Pienso que no era expulsión, aunque nos está pasando a todos los equipos y hay una confusión con el VAR. La roja de ellos (Pulido) es clara, al ser una entrada desmedida y en la de Zapater influye la que ha habido antes”, asegura sobre esas decisiones de López Toca, aunque vio en general “un buen arbitraje” ante el Huesca y mantiene su tesis en que el funcionamiento del VAR no está siendo correcto, con las fotos fijas y las imágenes a cámara lenta, recordando una expulsión, la de Alarcón ante el Sporting, en la que el árbitro la pitó bien al verla, al ser solo falta, y le confundió después el videoarbitraje.

"En los últimos partidos Alarcón ha rendido mejor y se está acercando al nivel que tiene. Para mí es un jugador importante para los 10 encuentros que quedan y puede hacer en cualquier momento ese click y ser fundamental para nosotros"

Sin Zapater por el momento y con Grau llegando muy justo, el partido se presenta como una oportunidad para Alarcón, que ya dijo el miércoles que sería muy raro que no jugara ante el Albacete. “Tomás demuestra la ambición con la que vino. Venía de no participar en Cádiz y esperaba jugar más. Le condicionó la expulsión (Sporting), al principio no estuvo a su nivel, pero estoy muy contento con él. En el día a día es espectacular y nos da mucho. En los últimos partidos ha rendido mejor y se está acercando al nivel que tiene. Para mí es un jugador importante para los 10 encuentros que quedan y puede hacer en cualquier momento ese click y ser fundamental para nosotros. Estoy contento y cuento mucho con él”, sentencia el preparador valenciano.

“El Albacete juega bien en ataque, pero es muy equilibrado, con mucha gente por detrás del balón. Están haciendo una temporada espectacular. Es difícil verles en algún partido rotos o desequilibrados”

Espera un enemigo difícil en la Romareda, porque el “Albacete juega bien en ataque, pero es muy equilibrado, con mucha gente por detrás del balón. Están haciendo una temporada espectacular, cerca de conseguir ese playoff. Es difícil verles en algún partido rotos o desequilibrados” , dice, insistiendo en que “al Zaragoza no le interesa ir en el encuentro al intercambio de golpes. A partir del equilibrio debemos ser un equipo ofensivo”, añade, primando como ha hecho desde su llegada en noviembre una seguridad defensiva que solo se perdió en las dos goleadas ante el Alavés y el Málaga. “A nivel de goles encajados trabajamos muy bien y esos dos partidos seguidos con siete en contra nos afearon todo. Quitándolos, estaríamos espectacular. Tampoco nos vino mal después juntarnos, hablar tras el partido en Málaga. Trabajamos y hemos recuperado esa solidez, ya que no solo no nos marcan sino que tampoco nos generan", insiste.

El calendario que viene

El Zaragoza, ante el Albacete, empieza un calendario duro en el que se va a medir en los próximos seis partidos a cinco de los equipos de arriba (Albacete, Levante, Granada, Eibar y Las Palmas), con la excepción en medio del Racing y hasta ahora no ha sido capaz de vender a ningún rival que esté entre los ocho primeros: “No soy amigo de las estadísticas y no me preocupan, tampoco lo que venga después del Albacete. Cualquier partido en esta Segunda lo podemos ganar. Contra muchos de esos equipos no hemos ganado, pero con algunos, como con el Burgos, no hemos perdido, lo que demuestra que rindiendo bien podemos superar a cualquiera".