Por segundo partido consecutivo, el Real Zaragoza no fue capaz de retener una ventaja que, como en El Alcoraz, volvió a esfumarse en apenas unos minutos. De ello se lamentó Fran Escribá al término de un encuentro que no dejó un buen sabor de boca al técnico. «Contento no estoy. Ellos han tenido más ocasiones y más claras que nosotros, pero creo que fuimos poco inteligentes porque el partido se puso bien tras una primera parte igualada pero no hemos sido capaces de aguantar».

De hecho, Escribá se mostró convencido de que «si hubiésemos aguantado cinco minutos más con el 1-0, el resultado del partido habría sido otro», aseguró el valenciano, que reiteró su pesar por la pérdida de la renta favorable. «Teníamos clara la idea pero no supimos aplicarlo. No es un partido para estar satisfecho». También el tanto del rival se produjo, como en Huesca, gracias a un error defensivo en un centro lateral que cogió despistado a Vada. «En todos los goles hay parte de mérito del que marca y demérito del que recibe. Nos dormimos en el centro, que no parecía excesivamente peligroso, pero insisto en que si hubiesen pasado cinco minutos más con el 1-0 en el marcador, el resultado definitivo habría sido otro». Sorprendió el valenciano con la alineación de Gueye, que volvió a ser titular más de dos meses después, para formar parte de un plan claro. «Nuestra idea era jugar por fuera. Ellos acumulan mucha gente por dentro y creíamos que podíamos tener nuestra oportunidad por fuera, pero no fuimos capaces», indicó Escribá, que se mostró «satisfecho» con el trabajo del africano. «Nuestra obligación es sacar el máximo rendimiento a todos y sería malo si yo diera a un jugador por perdido. No le están saliendo bien las cosas, pero su actitud en los entrenamientos es muy buena. Si ganamos un activo, mejor y más teniendo en cuenta las bajas que tenemos arriba, así que la necesidad de recuperar a Pape es importante». "Antes del partido no me gustaba la idea del empate, pero la competición te lleva a que siempre es mejor sumar" El técnico también ensalzó a Pau Sans, al que volvió a dar minutos tras no haber contado con él en Huesca. «Estoy muy contento con él. Soy yo el que lo ha subido porque tiene un potencial muy bueno», advirtió el valenciano, que reconoció que pudo haber recurrido antes al juvenil. «Giuliano no ha hecho un buen partido, aunque solo él es capaz de forzar ese córner en una jugada en la que muchos desisten. Pude haberlo sacado antes, pero tenemos bajas ahí. En cualquier caso, está trabajando bien y cuento con él como uno más hasta el final». Pero el aragonés no pudo evitar un desenlace que mantiene la incertidumbre en torno a la situación clasificatoria de un Zaragoza que sigue en ciertos apuros. «Antes del partido no me gustaba la idea del empate, pero la competición te lleva a que siempre es mejor sumar», apuntó Escribá, que no reprochó nada a su equipo. «El esfuerzo lo tenemos, pero es nuestro nivel y tenemos nuestras limitaciones. Por eso a veces nos cuesta», subrayó el entrenador, que afirmó que tanto el club como Bebé hicieron «todo lo posible» por jugar «pero no le han dejado».