No es Escribá el único convencido de que la recta final de la temporada no será un calvario para un Real Zaragoza que, con seis puntos de renta sobre el descenso, afronta las últimas nueve jornadas con el objetivo de firmar cuanto antes una permanencia erigida desde hace tiempo en la única meta. La plantilla también está segura de que no habrá que sufrir demasiado para finiquitar la salvación o, al menos, así lo asegura Jaume Grau, que comparte el discurso pregonado por su entrenador. "Nosotros también creemos que no pasaremos excesivos apuros y que no se sufrirá en exceso. En el último mes hemos hecho partidos muy serios en los que hemos tenido opciones de ganar, aunque es verdad que en los dos últimos nos adelantamos y pudimos haber logrado algún punto más. El mensaje cala y tenemos claro lo que debemos hacer", asegura.

Porque el Zaragoza depende de sí mismo, lo que, en principio, debería ser una ventaja. "Somos conscientes de la situación, sabemos en qué posición nos encontramos y lo que nos jugamos. Dependemos de nosotros mismos y en eso nos centramos", subraya el valenciano, que afronta el encuentro del viernes ante el Levante "como un partido más" y con la intención de sorprender a uno de los firmes candidatos al ascenso directo. "Cada jornada hay sorpresas y equipos menos fuertes se imponen a otros punteros, así que hay que competir y prepararnos para encarar cada partido en las mejores condiciones": "Empecé con más protagonismo que el que he tenido después, quizá a raíz del cambio de entrenador, pero es nuestro deber saber adaptarnos y quizá pude dar algo más de mí" Grau, ya recuperado del problema muscular que sufrió en el partido ante el Leganés, asegura que se encontró "bien" en su retorno al equipo para disputar los últimos minutos del partido ante el Albacete. "Sentí rabia al lesionarme después de haber vuelto a ser titular, pero por suerte ha sido poca cosa", celebra el mediocentro, que admite su parte de responsabilidad en la pérdida de protagonismo en el equipo. "Empecé con más protagonismo que el que he tenido después, quizá a raíz del cambio de entrenador, pero con la misma ilusión y compromiso que al principio y las ganas de seguir peleando, pero es nuestro deber saber adaptarnos y quizá pude dar algo más de mí. Espero que sirva para aprender y coger experiencia para tener un rendimiento más regular".