El partido de este viernes del Real Zaragoza en el Ciudad de Valencia marca el regreso de Iván Azón tras dos meses de baja por la lesión en el isquiosural derecho el 30 de enero ante la Ponferradina y Fran Escribá confirmó que espera al delantero en plenitud, si bien parece más factible que su entrada al equipo sea progresiva, primero con unos minutos en el duelo ante el Levante después de dos meses de baja y varias recaídas en ese músculo del muslo derecho. “Ha entrenado todo con el grupo y está perfecto. Una recaída puede salir de inicio o después. Ante el Villarreal B yo no estaba, pero se lesionó saliendo del banquillo y contra la Ponferradina lo hizo jugando de inicio. Sé que está bien, ha hecho un trabajo buenísimo con Andrés (Ubieto) y sus datos físicos son comparables o mejores que la gran mayoría. La condición física es muy buena, como la médica y sus sensaciones también lo son. Desde el momento en que viene, está para jugar los 90 minutos, otra cosa es que quiera gestionar y decida otras cosas”, aseguró el entrenador, que se centra solo en el duelo ante el Levante y que no mira el duro calendario que les espera.

Ese calendario muestra que cuatro de los próximos cinco partidos son ante los primeros de la tabla (Levante, Granada, Eibar y Las Palmas), además del Racing, rival directo por la permanencia. “No lo tengo en cuenta el calendario, sé los partidos que quedan y su dificultad, pero no soy de los que hago cábalas, de aquí no sumamos y aquí sí. Vamos a medirnos a equipos que como nosotros se juegan mucho y con un potencial grande, pero mi única fijación es el Levante”, dijo Escribá, convencido de que el Zaragoza también sumará puntos en este tramo liguero y, de hecho, ahora colecciona siete puntos en cinco jornadas sin perder. “Lo dije hace un mes tras venir de dos derrotas y dos empates, que íbamos a ganar, a empatar y a perder en lo que quedaba. Hasta ahora hemos ganado y empatado. Ojalá siga la cosa así. Sumaremos puntos seguro y a lo mejor donde menos espera la gente”, espetó, asegurando que estará pendiente de la visita de la Ponferradina al colista Lugo, que puede encarecer la permanencia, ahora con seis puntos de renta con el equipo berciano.

"El Levante tiene un potencial tremendo, es una de las mejores plantillas de la categoría sin ninguna duda. Solo hay que mirar el banquillo, con jugadores de un nivel enorme”

Con todo, el duelo ante el Levante es de una dificultad extrema, porque el rival “tiene un potencial tremendo, es una de las mejores plantillas de la categoría sin ninguna duda. Solo hay que mirar el banquillo, con jugadores de un nivel enorme”, avisó, asegurando después que “va a ser un partido difícil. Nosotros no sabemos jugar solo a una cosa, habrá momentos de repliegue y contraataque, pero también queremos ser dominantes y tener el balón. No me veo defendiendo 90 minutos en el campo del Levante porque ahí sí que no tienes ninguna opción. Si no atacamos no tendremos posibilidades. Lo haremos tanto como podamos”.

"Al ponerte en ventaja hay que saber manejar esas situaciones sin caer en la antideportividad, tener más tranquilidad en las faltas o sacando de puerta, eso es algo que necesitas en ese momento”

El entrenador zaragocista se mostró preocupado por las dos ventajas en el marcador, ante el Huesca y el Albacete, que el equipo tiró al limbo enseguida, aunque “no es de ahora, porque ya le pasó antes de llegar yo y también conmigo. Nos han empatado en general muy rápido, por lo que hay un poco de mala fortuna. Hay que saber manejar esas situaciones sin caer en la antideportividad, tener más tranquilidad en las faltas, sacando de puerta, eso es algo que necesitas en ese momento”, dijo. En definitiva, se trata de un nivel de competitividad mayor para un Zaragoza que solo ha sumado 9 victorias en este curso y que aún mira de reojo al descenso, lo que deja claro que al equipo le falta calidad, pero también que está lejos de su mejor versión, porque “todos los equipos tienen limitación de calidad, pero no somos el Levante, que tiene mucha más que nosotros. Con lo que tenemos, nos de dar para competir y tener opciones en todos los partidos. El error es aceptable y va a seguir estando. Pero no es aceptable ahorrarse algo. Se trata de ser un equipo fuerte, intenso y estar concentrado para cometer menos errores. Con eso el equipo va a estar cerca de ganar cualquier partido”.

“Esa acción en el gol del Albacete no es un tema de ajustes o desajustes, no es trabajable. Cuando es solo que algún jugador se ahorra una carrera defensiva o se despista lo que tiene que hacer es evitar eso"

En ese ahorrarse algo Escribá se refiere a acciones como la de Vada ante el Albacete, donde el argentino no tapó la subida de su lateral (Carlos Isaac) en el gol. “Esa acción no es un tema de ajustes o desajustes, no es trabajable. Cuando es solo que algún jugador se ahorra una carrera defensiva o se despista lo que tiene que hacer es evitar eso. Es un error individual que se acepta, no estoy señalando. Ocurre en todos los partidos. En Huesca nos pasó con Bebé y sufrimos, pero cuando tienes jugadores como él, Vada o Bermejo, que tienen más carácter ofensivo que defensivo, la mejor defensa es atacar mucho al rival. La fase defensiva nadie se la puede ahorrar”, sentenció.

“Zapater se nota cuando está y si no juega. No solo por lo que aporta a nivel futbolístico, sino también por la jerarquía y el poso. A Alarcón se le está mirando con una lupa excesiva, es de los mejores profesionales que he entrenado"

El partido marca el regreso de Zapater tras cumplir sanción ante el Albacete por su expulsión en Huesca y el equipo nota la presencia del capitán (solo ha ido por detrás en el marcador en 39 de los más de 1.000 minutos con él en el campo), por lo que “se nota cuando está y si no juega. No solo por lo que aporta a nivel futbolístico, sino también por la jerarquía y el poso, que son muy importantes, ya que se ha encontrado con mil situaciones y las sabe manejar. Aún más en un equipo que nos ha pasado muchas veces no saber hacerlo”, dijo el entrenador, que recordó la roja de El Alcoraz como un error de Zapa condicionado por lo que hubo antes (roja a Pulido) y que habló bien de su sustituto ante el Albacete, Alarcón, fichado en enero en su cesión del Cádiz y de irregular rendimiento hasta ahora. “Se le está viendo con peores ojos de los que merece. Ha hecho partidos buenos y otros no tanto, en los que esperaba más. Se le está mirando con una lupa excesiva, yo personalmente estoy contento con él. Es de los mejores profesionales que he entrenado, por su entrega, que cuando juega da lo que tiene siempre y que cuando no lo hace también suma, lo que dice mucho del carácter y el compromiso que tiene porque es internacional con Chile y vino aquí a jugar todo”.

Gueye y Fuentes

También elogió a Gueye, sorprendente titular ante el Albacete y que en principio no tendrá ese rol ante el Levante, aunque “la gente el otro día estuvo espectacular con el grupo y con Pape, también cuando mencionaron su nombre por megafonía. Hizo lo que se le pedía, en un partido mejor, y el nuestro no lo fue, hubiera podido destacar, pero a nivel de esfuerzo y de entrega lo dio todo. Estoy contento con lo que dio en un nivel flojo del equipo”, indicó el entrenador, que explicó a medias el cambio de rol de Gabi Fuentes, que pasó de jugarlo todo desde la llegada del lateral zurdo colombiano en septiembre, también con el cambio en el banquillo dos meses después a llevar ocho partidos seguidos en el banquillo. “Lo justifico en mi toma de decisiones. Lo he hecho con el grupo delante, ya que lo pongo siempre de ejemplo porque ha pasado de jugar mucho a poco y ahora mismo nada. Me duele más porque es un chico espectacular. Nieto fue mejorando en su rendimiento, no ha habido rotaciones en ese puesto últimamente y llama la atención, pero mi decisión es porque creo que es lo mejor para el equipo”, dijo, explicación que también valió para Manu Molina, si bien su presencia al ser “centrocampista y no primera elección depende del tipo de partido”.

"No me preocupa el desgaste para el año que viene. Lo que quiero es acabar lo mejor posible, más allá de mis conversaciones con la dirección deportiva cuando hablamos muchas veces de proyectos y opciones de futuro”

Por último, volvió mostrarse tranquilo con su futuro, lo mismo que lo hace con la permanencia del Zaragoza, y al desgaste que pueda vivir en este final de temporada con un año más de contrato firmado. “No le doy vueltas al desgaste, para nada. Si no veo ni el siguiente partido y solo miro el que toca ahora, mucho menos lo hago con el año próximo, que no tiene importancia ahora. Lo que quiero es acabar lo mejor posible, no pienso en la temporada que viene más allá de mis conversaciones con la dirección deportiva cuando hablamos muchas veces de proyectos y opciones de futuro”, concluyó.