El Real Zaragoza acude al Ciudad de Valencia con un reto gigantesco por delante este viernes (21.00 horas), un Levante candidato al ascenso que examinará la fortaleza zaragocista, que da síntomas de clara debilidad futbolística, por mucho que los resultados, cuatro empates y la victoria ante el Leganés de por medio, no lo muestren tanto. El equipo de Escribá no puede quitar el ojo al descenso, con esos seis puntos con una Ponferradina que esta jornada acude al feudo del colista Lugo y llega a la etapa de máxima categoría de la Liga, donde se medirá en cinco partidos a los cuatro primeros, con la sensación de que firmaría salir de esa reunión de colosos con la misma ventaja actual.

En todo caso, el Ciudad de Valencia y un Levante que celebrará con la equipación blanquiazul y la simbólica entrega del trofeo la Copa de la República de 1937 suponen un rival de enjundia y la posibilidad de dar un giro a la gris marcha zaragocista. El equipo no ha sido capaz de vencer a ninguno de los actuales ocho primeros en esta temporada y superar al cuadro granota supondría romper esa maldición y llenarse de moral de cara a las 8 jornadas que restarán después de este choque. No hacerlo, sin embargo, dejará a todos los zaragocistas, Escribá incluido, como así reconoció este jueves, pendiente del partido de la Ponferradina en el Anxo Carro el domingo y de que no logre una victoria que convertiría la intranquilidad actual en vértigo.

Azón y Bebé

Con esa necesidad llega el Zaragoza, que recupera por fin a Iván Azón tras un curso aciago, que empezó con un edema en la rodilla y siguió con dos lesiones musculares en la misma zona del muslo. La última le ha dejado dos meses fuera al punta, que solo ha disputado 10 partidos en este curso, una baja terrible que ha generado una sensación de orfandad en ataque aumentada desde la lesión de Mollejo en febrero y por el más que flojo nivel de Gueye. Azón vuelve y la teoría dice que no lo hará de inicio, pero tendrá minutos seguro. Su recuperación y evitar una nueva recaída son una bendición para este Zaragoza tan cortito de pegada.

También estará Bebé, sin entrenar con el equipo después de jugar con Cabo Verde. Empezará en el banquillo tras subirse este jueves a la carrera al bus rumbo a Valencia y será una alternativa llegado el caso para este Zaragoza que necesita de sus mejores argumentos para un partido de dificultad tremenda, que exigirá lo mejor de un equipo que, en lo futbolístico, no anda bien ni sobrado, algo que Fran Escribá sabe y no esconde.

Con Bebé y Azón como balas en la recámara, se vislumbran cambios tras el mal partido ante el Albacete y el gris derbi, dos citas donde lo mejor fue el resultado, por mucho que en ambos el equipo se adelantara. Zapater, cumplida su sanción por la injusta roja en El Alcoraz, regresará a la medular y parece factible que Alarcón se mantenga en la sala de máquinas, con Francho en la derecha, una solución que Escribá ha dibujado en otros partidos y que puede ser la elegida ante un Levante que tendrá la iniciativa en el juego y en el que el plan pasará por saber contrarrestar las virtudes del rival y aprovechar las ocasiones.

En la zaga se divisa el retorno de Jair por la amenaza de Bouldini con Francés como damnificado tras el buen partido, diana incluida, de Lluís López y también es factible que ni Vada ni Gueye sigan en el once, el primero por su falta de intensidad en el gol del Albacete y el segundo por todo en general, por mucho que se esforzara ante el cuadro manchego, algo por otra parte que se presupone. Puche se postula como pareja de Simeone en la punta de lanza y Bermejo podría caer en la izquierda en un duelo donde el Zaragoza va a tener espacios a la contra.

El Levante, con el exzaragocista Álex Muñoz más que consolidado en su zaga, llega a la cita como uno de los equipos menos goleados de Segunda, con solo 22 dianas, aunque con problemas para marcar. Vuelven Saracchi y De Frutos tras cumplir sanción y Campaña apunta a tener sitio en un once con mucha calidad arriba y en el banquillo. El enemigo, tras un mal inicio con Nafti, se recuperó con Calleja y firmó 20 jornadas sin perder que le catapultaron a su sitio, a los puestos con billete de retorno a Primera para un club que necesita ese regreso y que mantuvo en su plantilla a jugadores con salarios elevados para buscarlo en el primer curso nada más bajar. Esa racha se frenó ante el Huesca el 4 de marzo y el Levante volvió a la senda hace una semana en Santander con un triunfo más moral que futbolístico al que quiere dar continuidad antes de que le llegue su Tourmalet de enemigos. El Zaragoza lo tiene delante ya, con un primer reto en Orriols que puede cambiar todo.

Alineaciones probables

Levante UD: Cárdenas; Pubill, Rober Pier, Álex Muñoz, Saracchi; Iborra, Pepelu; De Frutos, Joni Montiel, Campaña; Bouldini.

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Lluís López, Jair, Nieto; Francho, Zapater, Alarcón, Bermejo; Giuliano Simeone y Puche.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (C. Castilla-La Mancha)

Estadio: Ciudad de Valencia

Hora: 21:00.