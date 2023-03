El amargo trance que supone un descenso hace que algunos clubs busquen golpes de efecto y el Levante tuvo pocas dudas en su apuesta por Vicente Iborra, jugador criado en la cantera granota y que siempre había dejado clara su intención de regresar a la que fue su casa. En el Villarreal en la última temporada había perdido sitio con Emery y deseaba ser pieza clave en el retorno levantinista a Primera, como lo fue en el ascenso en la 09-10 y ese deseo se cumplió con una cesión que opción de compra solo obligatoria en caso de ese ascenso, aunque pocos dudan de que el pivote, pase lo que pase este año, acabará su carrera en Orriols.

La empezó en cadetes, con 14 años, y debutó ya en Primera en la 07-08 para asentarse en el equipo granota, alcanzar la internacionalidad sub-21 y ser pilar fundamental en Segunda para volver a la élite. No lo fue tanto en el curso 10-11, donde probó más el banquillo con Luis García Plaza y es allí y sin participar donde estaba en el partido que acabó en juicio por presunto amaño en la victoria zaragocista en el último encuentro de ese curso, escenario y rival que se repiten esta noche, aunque con Iborra en el once. Fue uno de los 36 jugadores encausados por fraude deportivo y absueltos después. En su caso, el 9 de septiembre de 2019, cuando declaró en el juicio, explicó al magistrado que si no retiró dinero entre mayo y junio de 2010 fue «porque es un periodo estival, que paso entre mi pueblo y el de mi mujer y los gastos no son tan altos». Todos los jugadores del Levante se tuvieron que enfrentar a la misma cuestión buscando una pista del dinero recibido que no se encontró.

Calleja: "El Zaragoza va a ser valiente" El entrenador del Levante, Javi Calleja, explicó este viernes que la regularidad que mantiene en la competición es fruto de que hacen "muchas más cosas bien que mal" y recalcó que deben destacar sus virtudes porque "nadie regala nada". Calleja, que adelantó que cuenta con Rubén Vezo al "cien por cien" y que podría ser titular ante el Real Zaragoza "sin ningún tipo de problema", advirtió del peligro del equipo zaragocista. "Viene uno de los equipos que más corre, más trabaja y que más intenso es. Va a ser valiente. Espero que venga a campo contrario, que nos intente poner en dificultades en nuestro inicio de juego. No creo que renuncien al balón y a llevar la iniciativa", comentó el entrenador madrileño, que recupera a Saracchi y a De Frutos tras su sanción y que apostará por Campaña en la parte izquierda del ataque, además de no arriesgar en el regreso de Vezo. Son baja Mustafi, Postigo, Brugué y Pablo Martínez, todos lesionados.

Todavía permaneció dos años más en el Levante, recuperando estatus con JIM y hasta con presencia europea para ser traspasado al Sevilla por 7,5 millones y seguir su carrera después en el Leicester y en el Villarreal, que en 2019 pagó 11 millones por su vuelta a España. Tiene cuatro Europa League, tres de sevillista y una con el submarino, y las últimas gotas del fútbol de este centrocampista de poderoso físico y con despliegue, además de con llegada, con temporadas de nueve goles marcados, serán en Orriols. Un jugador, además, con más de 500 partidos oficiales a sus espaldas y que tuvo galones nada más regresar al Ciudad de Valencia, al ser nombrado segundo capitán solo por detrás de Postigo.

Referencia y segundo capitán

Tenía claro Iborra, de 35 años cumplidos en enero, que no venía solo a firmar su retirada, sino que quería ser clave en ese objetivo, el último de su carrera, de dejar al Levante de nuevo en Primera. Lo fue para Nafti y aún más para Calleja, con el lunar de aquella expulsión con incidente arbitral en Copa ante el Getafe que le dejó cuatro partidos fuera y con dos lesiones musculares muy puntuales. Ha jugado en 27 partidos de Liga, 23 de ellos de titular, y en otros tres de Copa. En los últimos seis encuentros ha disputado la práctica totalidad de los minutos y solo se perdió el duelo en Huesca por una pequeña lesión muscular y su equipo acabó goleado por 3-0.

Con Postigo lesionado con demasiada frecuencia y con su ascendencia sobre el vestuario, Iborra es el líder en el campo de este Levante que superó las dudas con Nafti y al que Calleja le dio la solvencia para sumar 20 jornadas sin perder. La idea del club valenciano solo pasa por el retorno a Primera y Vicente Iborra, de Moncada y canterano granota que llenó la Tribuna de Preferencia del Ciudad de Valencia en su presentación hace unos meses, quiere poner con esa meta el broche de oro a su carrera.