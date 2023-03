En el minuto 39 saltaba al campo Valentín Vada, este viernes suplente en el Ciudad de Valencia y lo hacía con un vendaje en el muslo derecho. El argentino terminó la primera parte y a los ocho minutos de la segunda se tiró al suelo y se retiró con ostensibles gestos de dolor en el aductor que señalan una posible rotura en la zona, aunque Fran Escribá habló de algo más leve, ya que "parece que es una contractura".

Sin embargo, el técnico estuvo muy duro con la gestación de esa lesión, porque "me fastidia que un jugador salga con una venda en una zona y que yo no tenga esa información, ya que solo lo vi al saltar al campo, porque si la sé antes a lo mejor no lo saco, ya que si lleva una venda es que tiene algo que le molesta en esa zona. Es un error muy grave y para mí tiene mucha importancia, ya que nos pudimos haber quedado con diez o haber tenido que hacer otros cambios", aseguró muy enfadado Escribá, que insistió: "Es un error grave que no volverá a ocurrir".

A Vada, que dejó el Ciudad de Valencia con una cojera ostensible, se le harán pruebas en las próximas horas para saber el alcance exacto de esa molestia. Si no hay rotura, solo se perdería el duelo ante el Granada, pero si existe lesión muscular y dependiendo del grado será baja al menos dos semanas.

Mientras, el colegiado Arcediano Monescillo consignó en el acta que expulsó al levantinista Saracchi por 'dirigirse a un árbitro asistente en los siguientes términos: "sois muy malos", "sois muy malos", "sois muy malos"'.