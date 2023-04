En la escasez ofensiva del Real Zaragoza, un equipo que solo suma 29 goles en 34 jornadas, parece evidente que la versión atacante más potente tiene en el cuarteto formado por Giuliano Simeone, Iván Azón Bebé y Bermejo a los mejores exponentes posibles. Y los cuatro se pueden juntar por primera vez en el once de inicio en el duelo del sábado ante el Granada cuando la competición marca las ocho últimas jornadas, el esprint final que ya tiene el único objetivo de amarrar una permanencia que está encauzada con 6 puntos de renta sobre la Ponferradina. Para sellarla en esa meta tan vulgar en un proyecto de la nueva propiedad que tenía como reto en su primer año el retorno a la máxima categoría, Escribá puede contar con su mejor armamento.

Ya lo pudo hacer en el Ciudad de Valencia contra el Levante, pero no forzó el regreso de Iván Azón tras dos meses de baja para sacarlo tras el descanso ni tampoco la titularidad de Bebé después de subirse casi a la carrera al autobús rumbo a la capital levantina tras aterrizar el jueves de la convocatoria con la selección de Cabo Verde que le hizo perderse el partido ante el Albacete. A Bebé el técnico le dio 36 minutos ante el Levante y en ese tramo final el Zaragoza pudo enlazar varias contras con el extremo y con Giuliano como protagonistas que debieron haber sentenciado la victoria en el feudo granota.

El goleador argentino ha tenido durante gran parte de la temporada el peso de llevar la bandera ofensiva del Zaragoza, con siete goles y tres asistencias hasta el momento, porque Pape Gueye ni ha estado ni se le espera y a Azón la maldición de las lesiones le ha triturado el año que debía ser de su confirmación después de renovar en verano para darle un rol protagonista como referencia. Sin embargo, las diferentes molestias, un edema óseo en la rodilla y dos lesiones musculares en el muslo derecho con alguna recaída en la rehabilitación, han dejado su participación en 11 partidos, con solo 5 presencias en el once y dos dianas. La sexta titularidad debe llegar ante el cuadro nazarí.

Entonces, será la quinta vez que coinciden en el once el Cholito y el canterano, un dúo que hizo levantar ilusiones y expectativas en los albores de la pretemporada, pero que apenas ha podido coincidir sobre el césped. Solo en 7 partidos y 306 minutos de los de 3.060 que se han jugado en esta temporada, es decir el 10% exacto. En el equipo de inicio se juntaron ante el Eibar, el Oviedo, con un gol de asistencia rápida en el saque de banda de Giuliano y perfecta definición de su efímero socio, en Santander con el Racing, donde el argentino vio la roja al filo del descanso, y contra la Ponferradina el pasado 30 de enero cuando la musculatura isquiotibial volvió a jugarle una mala pasada a Azón a la media hora de juego.

Después, coincidieron sobre el césped en Anduva, contra el Mirandés en La Romareda y en el Ciudad de Valencia el viernes, pero no lo pudieron hacer ante el Villarreal B al estar sancionado Giuliano en el Municipal y lesionado en la espalda en La Cerámica ni contra el Sporting en El Molinón, donde Azón tuvo que pedir el relevo al descanso al sentirse mareado y Giuliano, que venía de esas molestias cervicales, ocupó su sitio.

Bebé, desde febrero

El sábado Escribá dispondrá a ambos en el once de inicio y Bebé podrá jugar por primera vez de salida con esa dupla, ya que el extremo, llegado el 31 de enero, lo hizo con Azón recién lesionado y el viernes fue la primera vez que coincidieron en el césped en el tramo final del duelo ante el conjunto granota. El portugués, de ascendencia caboverdiana, es fijo en el carril zurdo, suma tres dianas y ha jugado en ocho partidos, perdiéndose el duelo en Albacete y saliendo desde el banquillo ante el Andorra, porque acababa de fichar, y el Levante, tras su regreso de jugar con la selección.

También es indiscutible Bermejo, lo fue para Carcedo y lo es para Escribá. Es posible que se le echa más de menos si no está que lo que después ofrece, pero no lo es menos que en el madrileño, más mediapunta que extremo, pero de necesaria caída a banda derecha porque no hay un especialista en ese carril, habita un futbolista que en su mejor versión, ofrecida a cuentagotas, es decisivo.

Ha vivido su año más difícil, justo después de renovar, pero suma dos goles y tres asistencias en 26 partidos de Liga, 22 de titular. Dos lesiones en el aductor izquierdo, en Granada en octubre y en Leganés en diciembre, cortaron su momento de forma y le hicieron perderse 7 partidos, además de que en la segunda vuelta estaba lejos de su nivel. No fue así ante el Levante, donde fue el mejor, golazo incluido, dejando claro que debe completar ese cuarteto para el esprint final de Liga.