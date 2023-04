El racismo vuelve a manchar el fútbol español. Jannick Buyla, canterano del Real Zaragoza y que actualmente milita en las filas del CD Badajoz de Primera Federación, sufrió ayer insultos racistas en el encuentro ante el CF Talavera de la Reina. Alfonso Vicente Moral, árbitro del encuentro, así lo reflejó tras activar el Protocolo contra el Racismo de la RFEF.

Al término del encuentro, el colegiado explicó estos hechos en el acta: "En el minuto 92 de partido le comuniqué al Delegado de Campo que se habían producido insultos racistas contra el dorsal Nº 8 del CD Badajoz; yo mismo pude escuchar con nitidez como varios espectadores pertenecientes a la hinchada local, identificados como tales por los colores que vestían y las consignas que cantaban, ubicados en la grada opuesta a banquillos, se dirigieron a este jugador en los siguientes términos: '¡Eres un mono!'".

Ante esta situación, Vicente Moral se dirigió al Delegado de Campo para "que emitiese un mensaje por la megafonía del estadio para que cesasen estos insultos, en virtud del Protocolo contra el Racismo de la RFEF. Tras la emisión de este mensaje se reanudó el juego, sin más incidencias en este sentido hasta el final del partido. Por este hecho, el encuentro estuvo detenido por espacio de dos minutos".

Tras estos hechos, Buyla se pronunció a través de su cuenta de Twitter, agradeciendo el apoyo recibido por parte de los aficionados del CD Badajoz y la actuación del colegiado. "No soy de hacer estas cosas, pero agradezco al árbitro que haya sido valiente de anotar estas situaciones. No hay que darle más vueltas pero no puede volver a ocurrir. Agradecer a la afición del @CDBadajoz el apoyo y a centrarnos en fútbol".

No soy de hacer estas cosas, pero agradezco al árbitro que haya sido valiente de anotar estas situaciones. No hay que darle más vueltas pero no puede volver a ocurrir. Agradecer a la afición del @CDBadajoz el apoyo y a centrarnos en fútbol. https://t.co/bms7ruZe8g — Jannick Buyla (@jannickbuyla) 2 de abril de 2023

Buyla recibió el apoyo de numerosos aficionados de su club, del Real Zaragoza y de compañeros de profesión, entre los que se encuentra el exjugador de la SD Huesca, Carlos Akapo, y que también fue protagonista de otro triste episodio racista hace un año en el campo del Granada.

Jannick Buyla llegó al CD Badajoz en el pasado mercado invernal tras quedar libre en septiembre, al rescindir contrato con el Real Zaragoza. Desde entonces, ha disputado 12 partidos y ha anotado un gol en el conjunto extremeño. Con el primer equipo del Real Zaragoza disputó un total de 9 partidos, antes de salir cedido al UCAM Murcia y al Nàstic de Tarragona, equipos en los que militó antes de recalar en el Badajoz.