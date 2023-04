La participación de Pau Sans con el primer equipo del Real Zaragoza ha disminuido notablemente en las últimas semanas y desde el club se trabaja en la manera para que esta circunstancia no suponga un paso atrás en su meteórica progresión. A falta de la mejor fórmula que le permita seguir desarrollándose a caballo entre la categoría que le corresponde por edad, la de juvenil División de Honor, y el primer equipo, el joven canterano disputó su primer partido como titular con el Deportivo Aragón en el encuentro en el que el filial zaragocista cosechó un empate en la Ciudad Deportiva ante el Olot.

Tras viajar hasta Valencia para el encuentro ante el Levante del pasado viernes y no participar, el delantero de 18 años disputó los 90 minutos ante el conjunto catalán y no pudo ver puerta ni encontrar ocasionas claras de remate, aunque dejó muestras de su calidad y forzó un par de faltas peligrosas fruto de su velocidad. No era la primera vez que Pau Sans jugaba con el Deportivo Aragón, ya que su debut se produjo en el derbi regional ante el Teruel del pasado 5 de febrero, en el que estuvo tan solo once minutos sobre el terreno de juego.

Tan solo seis días después, el 11 de febrero, fue cuando el canterano cumplió su sueño de niño y se estrenó con el primer equipo en La Romareda ante el Alavés. A pesar de la clara derrota ante los vitorianos (1-4), la gran irrupción de Pau Sans acaparó todos los focos y desataron el optimismo de la afición, que pareció encontrar en él a un nuevo ídolo. Incluso pudo estrenarse como goleador, pero el portero de los vascos y el palo se lo impidieron.

Con Azón y Mollejo lesionados y un Pape Gueye condenado al ostracismo, daba la sensación de que Sans iba a contar con muchos minutos en los siguientes duelos e incluso se especuló con su inclusión en el once titular en alguno de ellos. Pero Escribá ha decidido «ir poco a poco» con el delantero y tan solo ha sumado 80 minutos en total con el primer equipo desde su debut.

A pesar de su escasa participación, desde febrero Pau Sans está en la dinámica del primer equipo y entrena a las órdenes de Escribá todos los días, que siempre que ha sido preguntado por el joven de 18 años lo ha elogiado. Pero un futbolista de esa edad lo que necesita es jugar y la puerta del Deportivo Aragón, siempre que sea compatible con las citaciones del primer equipo, estará abierta para un Pau Sans al que el Real Zaragoza se ha apresurado a atar con un contrato para las próximas cuatro temporadas.