Si el regreso de Iván Azón ante el Levante supuso la mejor noticia para el Real Zaragoza, no se quedó atrás el magnífico partido que cuajó Sergio Bermejo, golazo incluido, en tierras valencianas. El encuentro del 10 de los aragoneses también se puede calificar como un regreso. O no. Porque el madrileño siempre está, pero no siempre aparece. Como si de algo cíclico o de un bucle se tratara, Bermejo combina grandes actuaciones, destellos y fogonazos de una calidad que no se le puede negar pero que saca a relucir de manera demasiado intermitente y, como si de un pequeño frasco de colonia se tratara, a cuentagotas.

Porque también son muchos los choques en los que el futbolista pasa de puntillas y no consigue lograr la estabilidad necesaria y dar el paso adelante que se espera de él desde hace ya demasiado tiempo y que le impide erigirse como el líder del ataque del equipo. Una reivindicación personal que podía esperarse este curso, en el que cumple su tercera temporada en la capital aragonesa, pero ese puñetazo en la mesa, al menos por el momento, no ha llegado. Y no ha sido por falta de oportunidades, ya que son ya más de 100 partidos los que Bermejo ha jugado con el Real Zaragoza (se hizo centenario el 26 de marzo en el empate ante el Albacete). En su trayectoria como zaragocista, el madrileño ha aportado un total de seis goles y nueve asistencias, números demasiado pobres para un jugador acostumbrado a pisar el área rival. Buen punto, mal empate. La crónica del Levante-Real Zaragoza (1-1) A Bermejo, con el que hay pocas opiniones grises y que es amado y odiado a partes iguales por la grada, se le ha acusado en muchas ocasiones de ser un futbolista frágil en el cuerpo a cuerpo y de tener problemas en la toma de decisiones, ya sea en el último pase o a la hora de buscar puerta. Sin embargo, el jugador ha contado siempre con la confianza de sus entrenadores. Porque en un Real Zaragoza tan plano y previsible como el de los últimos años no sobra un futbolista como él. Su posición ideal en el campo, la de mediapunta, está en peligro de extinción en el fútbol actual, pero tanto Juan Carlos Carcedo como Fran Escribá han contado habitualmente con Bermejo en sus alineaciones. Precisamente Escribá fue el técnico que le dio la oportunidad de debutar en Primera división con el Celta antes de recalar en Zaragoza y ahora trata de acomodar al jugador en el costado derecho de su pocas veces negociable 4-4-2, aunque con la libertad de meterse hacia dentro, donde realmente hace daño su fútbol. El reto Tras una posibilidad real de irse a China a jugar, Sergio Bermejo firmó su renovación con el Real Zaragoza el pasado septiembre y hasta junio de 2025. El madrileño es uno de los jugadores que sí que tienen contrato con el Real Zaragoza para el curso que viene y parece que estará en la plantilla y en el proyecto del año que viene, aunque todo dependerá de lo grande que sea la esperada revolución que lleve a cabo Juan Carlos Cordero en verano. Con el objetivo de la salvación todavía por confirmar, las ocho citas que restan en el calendario antes del final de curso se antojan claves para Bermejo, al igual que muchos de sus compañeros, para demostrar ante los ojos de los mandatarios del Real Zaragoza que es merecedor de ese sitio y, mirando más allá, si su rol es de futbolista protagonista, como el dorsal que lleva en la espalda indica, o de actor secundario. Con por fin el frente de ataque soñado, a excepción de Mollejo, a disposición de Fran Escribá, parece la oportunidad perfecta para Bermejo de reivindicarse de manera definitiva y darle a su fútbol vistoso y repleto de detalles técnicos la continuidad necesaria para que sus cifras, dos goles y tres asistencias esta temporada, aumenten y para que tanto el club como el zaragocismo, siempre dividido con él, lo vean como un futbolista necesario.