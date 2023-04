Complicado duelo el que afronta el Real Zaragoza el sábado frente al Granada, uno de los mejores equipos de la categoría. No lo tendrán fácil los aragoneses que, sin embargo, podrá contar desde el inicio por primera vez en mucho tiempo con un ataque de las máximas garantías, algo que llevaba esperando el técnico Fran Escriba, desde hacía meses y que, a tenor de lo que ha comentado en rueda de prensa, va a tratar de aprovechar. "Tengo claro el equipo. Hay veces que a falta de un día o dos puedes tener alguna duda, pero lo tengo claro y no vamos a reservar nada. Saco a los mejores para ganar el partido, pensando que tengo gente para cambiar la dirección del partido. Me gusta juntar a los mejores", aseguró el entrenador.

Se deduce de sus palabras que es probable que junte en el once ante los andaluces a Bebé, Bermejo, Giuliano Simeone y Azón, que podría volver a la titularidad meses después. "Todos tenemos ganas de ver a Azón. Yo no lo he podido disfrutar mucho. Para mí Iván es muy importante. Está para jugar. Ha hecho un trabajo fantástico, pero el ritmo del partido fue alto. Está en condiciones perfectas para jugar y es una opción seria", explicó Escribá.

Los que no estarán serán Vada ni Alarcón, con sendas lesiones musculares. "Las pruebas médicas de Vada no han revelado ninguna rotura, pero tiene una molestia que le impide entrenar. Esta semana no estará disponible y confiamos en que la siguiente esté ya con el grupo. Con Alarcón sí hay una rotura en el gemelo que se hizo en el entrenamiento, y será baja", indicó el técnico zaragocista. Precisamente Vada y Alarcón fueron dos jugadores que no tuvieron un buen día en el último duelo ante el Levante, pero Escribá aseguró que su confianza en ellos está "intacta", restándole importancia al desconocimiento de la molestia de Vada que provocó su sustitución y alabando al jugador chileno: "Alarcón es un ejemplo. Con Tomás partimos de una tarjeta injusta e incomprensible. No rehúye nunca el contacto y ante un rival como el Levante estuvo al límite. Estoy contento pero él es el primero que sabe que no está a su mejor nivel".

El Granada

Llega a la Romareda el Granada, claro candidato al ascenso. "Es un gran equipo. Junto con el Levante será el equipo que todos ponemos como favorito, y sigue ahí. Tiene al máximo goleador (Unzuni) y una plantilla enorme, muy completo y de máximo nivel con jugadores como Callejón, Melendo o Weissman, que es un gran delantero. Es un equipo con muchos registros", analizó Fran Escribá que tiene claro cómo hacer frente al conjunto nazarí. "Espero un partido muy igualado. Será importante no abrir el encuentro. Si intercambiamos golpes ellos tienen más posibilidades de ganar. Debemos hacer un partido inteligente, que no se encuentren cómodos, y mirar portería. Si no pensamos en ganar lo tendremos complicado", indicó Escribá, que recordó el duelo ante el Alavés, en el que los aragoneses cayeron por 1-4 como un buen ejemplo para no repetir los mismos fallos. "Los jugadores están acostumbrados a escenarios con mucho ambiente. Nos sirve. No son el mismo tipo de equipo ni de fútbol, pero nos sirve para saber los errores. No debe ser un partido abierto. Debemos estar muy atentos", explicó el entrenador, que apeló al apoyo de la grada: "Tenemos un valor añadido que es la afición. Cuando el equipo lo da todo, que lo da, y genera ocasiones, La Romareda está detrás siempre".

El que no tiene asegurado un lugar en la convocatoria es Pau Sans, con el que sigue encantado Escribá pero, ante la recuperación de efectivos en ataque y su necesidad de minutos, puede ir con el filial. "La idea es que siga estando con nosotros siempre, y así será en los entrenamientos, pero si no lo usamos y podemos ayudar al Deportivo Aragón o al Juvenil División de Honor les vendrá bien. Si podemos usarlo, será nuestro, pero que compita será bueno para todos", comentó.

Reconocimiento

Jugando a fútbol ficción, Escribá se lamentó de los problemas con las lesiones que, según el técnico, han lastrado el rendimiento del equipo. "Si no hubiéramos tenido la mala suerte de acumular dos bajas tan importantes como Iván y Mollejo tendríamos más puntos seguro. Estamos satisfechos con el rendimiento de Giuliano, Puche, Pau o Pape, pero tengo claro que hubiéramos sido mejores", afirmó.

Con su continuidad la próxima temporada en el aire, Fran Escribá aseguró que siente que su labor en el banquillo del Real Zaragoza está siendo "reconocida". "Podríamos haber hecho mejor las cosas, pero la satisfacción es mutua. Tanto la dirección general como la dirección deportiva me transmiten su confianza. Creo que el club está contento con mi trabajo. Con Cordero estoy encantado y con Sanllehí tenemos una conexión estupenda. Estamos muy a gusto", valoró el entrenador zaragocista.