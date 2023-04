Dos citas consecutivas tiene el Real Zaragoza en La Romareda para dejar prácticamente sellada su salvación y vivir con tranquilidad el final de una temporada de nuevo decepcionante. La primera de altura, ante un Granada (sábado a las 16.15 horas) que llegará a la capital aragonesa en la situación que tanto lleva persiguiendo el zaragocismo, como uno de los principales favoritos para volver a Primera.

Sin embargo, a pesar de la delicada situación en la que se encuentran los pupilos de Fran Escribá, la Semana Santa ha llegado a Zaragoza con cierto aire de optimismo y de esperanza. La buena segunda parte del equipo ante el Levante, decisiones desastrosas en los últimos minutos aparte, ha subido el ánimo del equipo y también de una afición que suspira por algo a lo que agarrarse. El Zaragoza fue valiente y salió a por el partido en el Ciutat de Valencia tras el paso por vestuarios y bien pudo sacar, lo tuvo en su mano de hecho, un triunfo de prestigio en uno de los campos más complicados de Segunda.

Cierto es que jugó casi media hora con un jugador más sobre el césped, pero también lo es que cuando se produjo la expulsión los aragoneses ya habían dado ese paso adelante que tantas veces se les pide. Esa reacción coincidió con la vuelta a los terrenos de Iván Azón tras dejar atrás su lesión, aunque más que una coincidencia fue más una consecuencia. Porque el canterano ha demostrado ser un faro para este Real Zaragoza y su sola presencia provoca la mejoría de los futbolistas que le rodean. Sin ofrecer su mejor nivel, Azón cambió la cara a un equipo que también se benefició de la entrada de Bebé tras su estancia con la selección. El de Cabo Verde erró con claridad en la toma de decisiones pero de su energía y de su valentía también se contagiaron los aragoneses, que dejaron por unos minutos de ser un equipo tan plano y previsible.

Escriba podrá alinear por primera vez juntos a Bebé, Bermejo, Simeone y Azón

Esa debería ser la línea a seguir por el Real Zaragoza en este último tramo de temporada y ahora está por ver lo que decide Fran Escribá. Mucho se ha hablado durante la semana de poder juntar a Bermejo, gran partido el suyo en Valencia con golazo incluido, Bebé, Giuliano Simeone y Azón en el once titular. Decida lo que decida el técnico, por lo menos ahora tiene esa posibilidad que las lesiones le han denegado durante tantos meses.

En el resto del equipo no se esperan demasiados cambios. La portería será para Cristian y en los laterales seguirán estando Nieto y Gámez. En el centro de la defensa cabe la posibilidad de la vuelta de Francés al once tras quedarse sin minutos ante el Levante en esa especia de rotación que está planteando Escribá con el canterano, Jair y Lluís López. En la sala de máquinas los favoritos al once son Francho y Zapater. Las bajas de Alarcón y Vada provocarán que Grau también tenga minutos.

El rival

Enfrente estará el Granada, un recién descendido y un equipo con una constelación de estrellas de la categoría y hecho para volver a la élite a la primera. El conjunto nazarí llega herido tras romper la jornada pasada en Gijón una magnífica racha de diez partidos sin perder (ocho victorias y dos empates) y con la intención de recuperar esa buena senda que le permita alcanzar los puestos de ascenso directo que ahora tienen a tan solo un punto.

Los andaluces llegan con la duda de Uzuni, pichichi de la categoría con 20 goles. El delantero tiene molestias en el hombro pero, aunque con un vendaje, ha entrenado con normalidad y parece que no se perderá el encuentro de La Romareda. Nombres estelares como los de Weissman, Callejón, Puertas o Pol Lozano forman el equipo quizá con más calidad de toda la Segunda División que sin embargo, por ponerle un pero, pierde algo de fuelle cuando le toca viajar lejos de Los Cármenes.

A esa debilidad se agarra un Real Zaragoza que saldrá con todo para tratar de lograr un triunfo de quilates que le aleje todavía más de las tinieblas y de posibles calvarios y penitencias.