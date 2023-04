Fran Escribá, entrenador del conjunto zaragocista, ha comparecido ante los medios tras la convincente victoria de su equipo ante el Granada (1-0) que permite al Real Zaragoza llegar más holgado al tramo final de la temporada. «Creo sinceramente que es una victoria justa», ha argumentado. «No es solo jugar bien, sino que el equipo fue muy rocoso atrás y defensivamente no sufrimos mucho», ha explicado.

Para el técnico blanquillo, el equipo se encuentra en un momento de la temporada en el que «los jugadores, a nivel individual y también colectivo, se sienten más fuertes», según ha expresado. «No tengo la sensación de tener que decir que algún jugador no está bien. En lo colectivo, el equipo transmite seriedad», ha considerado Escribá.

El valenciano mantiene su postura acerca de la situación del equipo a nivel clasificatorio, considerando que «cuando se planteaba que iba a ser un final de temporada difícil, yo no tenía esa sensación. Siempre he dicho que este equipo no iba a descender», ha dicho.

Escribá mira ahora al futuro con ilusión, defendiendo que «hubo momentos en los que tuvimos buen rendimiento y otros que no, pero estoy contento con los jugadores. Estoy encantado de estar aquí y pienso en acabar este año y empezar un proyecto», ha manifestado. «El equipo jugaba bien pero no transmitía la sensación de competir como lo hace ahora. Estamos más cerca del objetivo», valora el de Valencia.

«Me da rabia que este buen momento llegue ahora porque ya tendríamos un primer objetivo cumplido y podríamos pensar en otra cosa», ha expresado Escribá tras el choque. «Es uno de esos días en los que uno no puede poner pegas a ningún jugador», ha explicado.