El 29 de septiembre de 2018 Fran Gámez anotó su hasta el sábado primer gol en Segunda. Lo hizo con el Mallorca en Lugo y en la misma posición del área, resolviendo la jugada con un disparo colocado con la zurda. Con el Zaragoza, después de haber hecho dos dianas en su primera pretemporada, en el verano de 2021, y otra en la pasada, no sabía lo que era marcar hasta que soltó un espléndido remate con el exterior de su pierna derecha, la buena, tras el taconazo de Bermejo para abrir su cuenta como jugador zaragocista en partido oficial 1.652 días después de su anterior tanto y con dedicatoria para el portero Ratón, uno de sus mejores amigos en el vestuario y que ha pasado por momentos duros en los últimos meses, sobre todo con su frustrada salida al Wisla de Cracovia, motivo por el que el lateral se fue como una flecha hacia el arquero.

En Gámez, al que en sus inicios apodaban correcaminos en su entorno por su despliegue físico, habita un jugador de clara proyección ofensiva, que demostró en sus comienzos en el CD Acero, a donde llegó tras su etapa en Preferente en el Fornás, y ya más tarde en el Atlético Saguntino. En el club del Puerto su carrera despegó, logrando en cuatro años un ascenso a Segunda B y la Copa RFEF antes de que el Mallorca lo fichase en enero de 2018 por 15.000 euros y con el conjunto balear en Segunda B. Ahí, su posición se consolidó definitivamente en el lateral después de que antes pisase zonas más de ataque, de extremo y hasta a pierna cambiada en el Saguntino. Allí, en la 16-17 firmó cinco dianas en una sola temporada.

"No considero que sea un mal defensor, pero los entrenadores me lo dicen y es verdad que a veces debo estar más fuerte en algunas disputas. Y las virtudes, es evidente que me gusta atacar, aunque creo que puedo mejorar en el último pase, aunque llevo 5 asistencias, así que algo hago bien también", decía en una entrevista a este diario hace un año.

Gol al Aragón

Con el Mallorca su estreno anotador fue ante el Deportivo Aragón en la última jornada de la 17-18 y en un partido con victoria balear por 0-1 al irrumpir en el área desde atrás y soltar un buen disparo para sellar la clasificación como primeros de grupo antes del ascenso en el playoff ante el Mirandés. Logró otro como balear a Primera en la 18-19 y debutó en la máxima categoría antes de que el Zaragoza, en el verano de 2021 y tras volver a subir con el Mallorca, lo reclutase en el primer fichaje de esa pretemporada y en un club marcado entonces por la inestabilidad tras la fallida compra de Spain Football Capital.

37 partidos, 35 de titular, en su primer año, de irregular inicio, con un gol en propia puerta ante el Cartagena y una roja en Fuenlabrada, y de consolidación y buen nivel después, con siete asistencias, dieron paso a un segundo más gris, en el que lleva 29 partidos, 25 de titular, en 35 jornadas, con Larra como alternativa y cambio casi habitual en muchos partidos y con Luna arrebatando el puesto a ambos antes de que la rodilla le jugase una mala pasada al canterano. Llegar a 55 encuentros en dos años le supuso renovar hasta 2024 y Gámez, con solo dos pases de gol (en Burgos para la diana de Atienza y en el Ciudad de Valencia antes de la perfecta ejecución de Bermejo), ha tenido un año irregular, pero llega a la recta final como fijo en el lateral, donde lo ha sido casi siempre en el Zaragoza, y con un gol que le debía a Ratón desde hace tiempo, desde que el portero se vio señalado por La Romareda y relevado por Rebollo en el derbi, además y sobre todo por aquella salida frustrada al Wisla polaco. Un tanto esperado por ambos y que puso fin a casi cinco años de sequía para el lateral valenciano.