A Fran Escribá no le tiembla nunca la voz. Tampoco vacila en momentos en los que aborda situaciones comprometidas que afectan directamente a alguno de sus jugadores. En el recuerdo más cercano hay varios casos de estos. A Escribá no le asusta ser valiente y decir lo que piensa. Estuvo osado cuando después del batacazo de Málaga aseguró que el Real Zaragoza no iba a descender a pesar de que la zona de peligro había quedado a cuatro puntos y las sensaciones tras el 3-0 de La Rosaleda no eran buenas. Esta pasada semana, el técnico incidió en uno de los grandes lamentos de la temporada y vaticinó que sin las lesiones de Iván Azón y Mollejo, el equipo tendría ahora mismo más puntos.

El extraordinario partido contra el Granada, en el que pudo juntar en el frente del ataque a Azón, Giuliano, Bebé y Bermejo, fue su mejor argumento. Seguramente, al entrenador no le faltaba razón. El Real Zaragoza tiene otro cuajo cuando Iván está sobre el césped y asciende a un nivel superior si a él se unen el mejor momento de forma de Bermejo y la presencia de Bebé, incluso con un día poco afortunado de Simeone. Escribá cotiza al alza Con todas las dificultades sobrevenidas, el bagaje de Escribá es bueno: en una clasificación virtual, el Real Zaragoza ocuparía la octava posición desde su fichaje. En todo este tiempo, el técnico ha tenido que convivir con problemas en forma de percances físicos. De Azón solo ha dispuesto en seis jornadas, a Mollejo lo perdió en la primera semana de febrero y Bebé no llegó hasta el final del mercado de enero, justo cuando el nueve volvió a lastimarse. Ciertamente, las lesiones, y sobre todo las lesiones en la delantera, han sido un importante hándicap y un evidente freno a cualquier aspiración. Tan inequívoco como que el Zaragoza no levantó el vuelo de manera verdadera en ningún instante mientras Mollejo estuvo disponible ni con las apariciones puntuales de Azón ni con la presencia constante, pero inconstante, de Bermejo, que ahora sí está alcanzando esa regularidad que tanto se le ha reclamado para que su talento fuera rentable y no solo cosa de fechas puntuales. El verano pasado, en la primera campaña con la nueva propiedad al frente, la SAD cometió dos errores definitivos: sobrevaloró lo que tenía entre manos y pecó de complacencia. Esa tolerancia excesiva con lo que había ocurrido y con un puñado de futbolistas que creyó útiles para una causa mayor y no lo eran fue el principio del fin de esta temporada. Ahora, el Zaragoza vuelve a ir de subida y tiene la flecha hacia arriba. Algo magnífico, pero que no debería de condicionar el futuro. En el próximo mercado de verano, las alertas deberían estar encendidas para no cometer los mismos errores de 2022 y para entender qué es necesario para ser un aspirante sólido y contundente al ascenso aunque a veces, como ahora, parezca que hace falta menos de lo que realmente hace falta.