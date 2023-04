El partido del Eibar ante el Levante supuso la primera titularidad de Daniel Lasure tras dos años y medio sin entrar en un once de inicio. Disputó todo el partido completo en el equipo de Gaizka Garitano tras su salida del Real Zaragoza en enero, rescindiendo el contrato que tenía hasta junio, y después de que el conjunto armero le rescatara del paro en febrero tras la lesión de Imanol García de Albéniz. Lasu pasó por un periodo de prueba de dos semanas, aunque ni llegó a cumplir ese tiempo porque convenció a Garitano mucho antes y ya tuvo cinco minutos contra el Mirandés en la victoria por 2-3.

Frente al Levante, en un duelo directísimo, fue su estreno en el once disputando los 90 minutos, teniendo en cuenta que firmó hasta junio con un año opcional en función de su rendimiento. Se haga efectivo o no, el lateral está recuperando en el Eibar las mejores sensaciones después de su salida del Zaragoza tras 16 años en un club al que llegó en infantiles y con el que disputó 63 partidos en el primer equipo.

Desde el 11 de octubre de 2020 (942 días), cuando fue titular en su cesión al Leganés con José Luis Martí, no jugaba de inicio el lateral zaragozano en un partido de Liga y lo hizo ante el Girona. Después, jugaría minutos en otras dos jornadas más con el cuadro pepinero y en la Copa, en dos partidos en el once, antes de ser diagnosticado con un tumor testicular en marzo de 2021. Tuvo minutos en el final de la 21-22 en el Zaragoza en dos partidos y en este curso disputó contra el Tenerife y con Carcedo en el banquillo sus últimos instantes de zaragocista, 13 minutos, antes de resolver su contrato en enero.

Lasure: "He tenido buenas sensaciones y a nivel físico he aguantado los 90 minutos, que nunca sabes cómo vas a reaccionar tras mucho tiempo sin jugar de inicio"

El Eibar, con la lesión de Imanol, apostó por él y Lasure ya está demostrando que puede volver a ser el que fue, el que en el curso 17-18 y con Natxo González en el banquillo hizo una segunda vuelta enorme para que el club armero lo quisiera fichar, entonces para Primera, con 2,2 millones de euros globales de oferta, 1,7 fijos. "He tenido buenas sensaciones y a nivel físico he aguantado los 90 minutos, que no sabes cómo vas a reaccionar tras mucho tiempo sin jugar de inicio. A seguir currando y a seguir mirando hacia delante”, dijo el lateral, que fue de los mejores de su equipo en el empate del líder ante el Levante.

Con las bajas de Venancio, sancionado, y de Berrocal y Chema, por molestias, en el eje de la zaga, Garitano optó por que Arbilla, ahora lateral zurdo a pierna cambiada, pasase al centro de la defensa y Lasure, pese a la recuperación de Ríos Reina, entrase en el once de inicio frente al Levante en un duelo decisivo saldado al final con tablas. En principio, los tres centrales que eran baja tienen opciones de volver el viernes ante el Albacete, aunque la buena actuación de Lasure le abre las puertas a seguir en el costado con la mirada también puesta en la visita del Zaragoza a Ipurua el 21 de abril.