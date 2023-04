El Real Zaragoza tiene en mente también la posibilidad, como en el caso de Giuliano Simeone, de prorrogar la cesión de Víctor Mollejo, a préstamo también por el Atlético de Madrid por una temporada y sin opción de compra. En el caso del argentino la posibilidad, tal y como adelantó en su día este diario, ya se habló cuando se cerró esa cesión en el verano pasado, aunque es una operación complicada porque al 'Cholito' no le van a faltar destinos de Primera, mientras que con el toledano, actualmente en rehabilitación de su fractura en el tobillo izquierdo que sufrió el 5 de febrero, la opción está también sobre la mesa y depende sobre todo del club rojiblanco.

Mollejo renovó hasta 2026 antes de cerrar su salida al Zaragoza el verano pasado. El objetivo del jugador y del Atlético es buscar acomodo en la máxima categoría porque en el club colchonero no se va a quedar al regresar de esta campaña, pero si no lo encuentra, y la lesión en febrero ha supuesto un complicado hándicap, repetiría préstamo de plata y el Zaragoza, con sus estrechas relaciones con la entidad colchonera, que de forma indirecta forma parte del grupo inversor que entró en el club aragonés, sería el gran candidato.

Nivel al alza

Además, Mollejo es un punta muy del agrado de Juan Carlos Cordero, que ya lo llevó cedido al Tenerife en la 20-21, completando una gran campaña las órdenes de Ramis. Y Escribá, con contrato en vigor la próxima temporada, ya demostró su confianza en el futbolista, que era fijo en el once hasta su lesión y que además puede jugar en varias posiciones, tanto en la punta de lanza, donde más lo utilizó el valenciano por la lesión de Azón, como caído a cualquiera de las dos bandas. Hasta su lesión en Andorra, el atacante de La Villa de Don Fadrique había jugado en 25 partidos de Liga, 17 de ellos de titular y 1.440 minutos, con dos goles y dos asistencias y con un rendimiento ascendente que se truncó con una lesión importante en el tobillo.

"Va a depender de muchas cosas y no pienso en eso. Mi objetivo es dejar una buena imagen e impresión aquí para que tenga una opción más para elegir el año que viene y ojalá el Zaragoza me quiera"

"Tengo contrato en el Atlético tres temporadas más. Va a depender de muchas cosas y no pienso en eso. Mi objetivo es dejar una buena imagen e impresión aquí para que tenga una opción más para elegir el año que viene y ojalá el Zaragoza me quiera, significaría que estarían contentos conmigo", decía Mollejo en enero a este diario sobre la posibilidad de quedarse, una opción que gana enteros si el jugador, de 22 años y que ya lleva cuatro en el fútbol profesional, con cesiones al Deportivo (19-20), Getafe (20-21), Mallorca (20-21), Tenerife (21-22) y Zaragoza (22-23), continúa en la categoría de plata.

Mollejo fue operado el 10 de febrero en la Clínica CEMTRO de una fractura bimaleolar no desplazada en su tobillo izquierdo y ha completado la primera fase de la rehabilitación en el Cerro del Espino, en Majadahonda, en la Ciudad Deportiva del Atlético y ahora, en los próximos días, ya dará comienzo a la segunda fase en Zaragoza con el objetivo de estar disponible en las dos o tres últimas jornadas. Al delantero, que estuvo en el palco en el partido ante el Granada, ya se le ha visto correr en un vídeo que colgó en sus redes sociales y la rehabilitación va por muy buen camino.

También cedido por el Atlético está Giuliano Simeone e igual sin opción de compra, pero con el argentino la decisión de intentar un segundo año de cesión ya está tomada. De hecho, quedó pactado de forma verbal (no firmado porque no se permiten las cesiones de más de un año por reglamente de la FIFA) que, si no tenía una propuesta para jugar cedido en Primera, se quedaría en el Zaragoza una segunda temporada.

Sin embargo, la campaña ha sido estupenda. con siete goles y tres asistencias y una titularidad absoluta, y varios equipos de la zona baja de la élite están interesados, además de alguno de los posibles que asciendan, el Alavés sin ir más lejos, pero no hay todavía ofertas en firme para el Atlético, que tendrá la última palabra con el 'Cholito' si bien la idea es que continúe su progresión en la máxima categoría, por lo que su continuidad en el Zaragoza no es nada sencilla.