En realidad lo merece todo el que lo desea con el corazón blanquillo en la mano. El que vive este sentimiento de manera apasionada, el que lo lleva con flema, el que aguanta, el que se enfada, el crítico, el conformado, el que está sufriendo con calma esta larga travesía por la Segunda División, el que se exalta con facilidad, el que contemporiza, el que cambia de estado de ánimo en función del resultado, victoria, empate o derrota, el veterano, la veterana, las nuevas generaciones, todos.

Todos los que forman la familia zaragocista suspiran desde hace diez años por lo mismo, un objetivo que el equipo ha estado muy cerca de alcanzar en una ocasión, que visualizó sin éxito en otras dos y que todavía no ha conseguido. A esa familia, en la que no nació pero a la que se ha hecho, pertenece también Cristian Álvarez, que un día de 2017 decidió unir su destino al del Real Zaragoza, profesional primero y personal después, y no separarse de él.

Aquello fue cuando contaba los 32. Ahora va camino de los 38 y su figura ha trascendido su tiempo a pesar de que no está ligada a ningún éxito deportivo. El portero argentino apostó todo al blanco y azul y esos dos colores le calaron hondo. Durante varias temporadas dio un nivel extraordinario, excelso a veces, claramente por encima de la categoría. Pudo tomar las de Villadiego, pero prefirió quedarse y comprometerse con una causa colectiva que todavía sigue persiguiendo.

En octubre, Cristian renovó hasta junio de 2024 en busca de un sueño incumplido, ese mismo que tienen usted y sus amigos y que Francho confesó que le haría llorar el día que lo acaricie entre las manos. No parece que vaya llegar esta temporada. En la que viene, el Real Zaragoza volverá a intentar saldar esta deuda histórica con su comunidad de seguidores y darles el ascenso por el que suspiran y que merecen como pago a todos estos años de penitencia. El ascenso que Cristian Álvarez también merece disfrutar en la recta final de su carrera por su compromiso y su fidelidad con el escudo del león en los peores momentos.