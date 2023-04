¿Con qué sensaciones regresa a La Romareda?

Es un partido especial, uno de los que me marco en rojo en el calendario, tengo muchas ganas de volver a casa, reencontrarme con compañeros y con gente que ha trabajado conmigo. Es un sitio de mi vida donde pasé muy buenos años y fui muy feliz.

No es una sensación desconocida, porque con el Oviedo ya lo hizo.

No es lo mismo que cuando juegas con la camiseta del Zaragoza en ese estadio. Pero la sensación de extrañeza seguro que se mantiene, volver en estas visitas ocasiones se me hace raro.

"Estarán mi familia, mi novia y mis amigos en la grada y me apetece mucho hacerme la foto en el césped con mi hija recién nacida"

¿Espera mucha de su gente en la grada?

Sí, espero que sí. Mi familia, mi novia y mis amigos van a estar seguro allí, ocuparán ese cachito de la grada. Y también estará mi hija recién nacida, solo tiene cinco meses, pero me apetece hacerme mucho esa foto con ella en el césped La Romareda, será un momento especial seguro.

Tanto el Racing como el Zaragoza llegan al partido en una posición más tranquila que la que se prsuía hace una semana.

Será un encuentro muy difícil, porque ya lo fue en El Sardinero, el Zaragoza es un rival duro y La Romareda es un campo complicado para cualquier visitante, con mucho ambiente y con un rival que viene en una buena dinámica, muy buena.

Siete partidos sin perder lleva.

Sí, creo que está en el mejor momento de la temporada. Los veo siempre que puedo y ahora se nota al equipo con más confianza y seguridad atrás. Seguro que intentarán aprovechar esa línea para seguir subiendo puestos en la tabla.

¿Le ha extrañado la temporada tan dura que ha vivido el Zaragoza?

Claro. Lo primero porque pienso como zaragocista y la ilusión siempre es máxima en cada temporada. Ese objetivo del ascenso es lo que queremos todos y siempre deseas lo mejor, pero yo creo que el Zaragoza tiene que ir poco a poco, teniendo en mente siempre los 10 años que lleva en Segunda y que cada Liga hay que luchar como el que más para esa meta.

El problema es que son muchos años y ahora con la nueva propiedad no ha cambiado el escenario.

Siempre que hay un cambio de ese tipo las expectativas aumentan, es lógico. Creo que la clave es la calma, el trabajo día a día y ser realistas, no volvernos locos, y entender que llevamos mucho tiempo ahí y que cada año es más complicado lograrlo, porque los equipos que bajan de Primera son muy poderosos y otros de Segunda que no esperas que hagan un buen año, lo hacen.

"Siempre que hay un cambio de propiedad las expectativas aumentan, es lógico. Creo que la clave es la calma, el trabajo día a día y ser realistas, no volvernos locos, aunque espero que al Zaragoza le queden ya menos de dos años en Segunda"

¿Cree que este Zaragoza tiene plantilla para más que para ser decimotercero?

Tiene una buena plantilla, como la tenía otros años. Se le ha lesionado gente importante y eso lo han acusado.

¿Cuánto nos queda a los zaragocistas en Segunda?

Espero que muy poco, menos de dos años. O menos de uno, que sea ya la próxima temporada, porque en la actual ya es muy complicado.

Hablaba de lesiones. Las de Azón, por ejemplo...

Es un gran delantero, con unas características diferentes a lo que ha subido de la cantera últimamente, un jugador más de espacio, que sabe pelearlas y que incordia mucho a las defensas. Ha tenido esa mala suerte de las lesiones, pero es joven y debe pasar la página porque condiciones tiene de sobra.

"Zapater siempre da cosas al equipo, un plus, aunque tenga 50 años defenderá el escudo del león con la misma pasión. Le guste o no a la gente, es así y hay que destacarlo mucho. Me quedo con los de casa, con la cantera, que saca las castañas del fuego"

Francho, Francés, Puche, Pau Sans… La cantera no para.

Francho está ahora muy bien, lo veo muy asentado, con confianza y Francés ahí va, esta temporada le está costando más y lo está variando más el míster. Todos los que han subido lo han hecho bien y no es fácil, porque la gente se fija mucho en ellos y a veces pide más a los canteranos que a otros. Y son los que en estos últimos años sacan las castañas del fuego.

Cuando se fue Lasure en enero lo hizo el último exponente de su generación. Ahora hay otra consolidada.

Eso es lo bonito. Cuando subimos nosotros, Lasure, Delmás, Álex Zalaya, Guti o yo, era una época que no subían muchos. Por decirlo así, abrimos más esa puerta y han venido otros muchos que han demostrado que en el Zaragoza hay cantera de sobra.

¿Con quién o con qué se queda de esta temporada del Zaragoza?

Con la continuidad de Zapater, siempre da cosas al equipo, un plus, aunque tenga 50 años defenderá el escudo del león con la misma pasión. Le guste o no a la gente, es así y hay que destacarlo mucho. Y me quedo con los de casa, y con Cristian, que casi también lo es ya tras tantos años.

¿Qué significa para Jorge Pombo este club?

Es mi casa, claro. Pero sobre todo es un sentimiento, lo vivo y lo siento como un zaragocista más. Es algo muy grande que solo el que lo ha mamado desde pequeño puede saber lo que es.

"Yo creo que hice buenos años en Zaragoza, de verdad. ¿Triunfar qué es? ¿Ascender? Obviamente eso no lo hice y me faltó. Pero en global estoy contento, no creo que se me pueda achacar nada malo"

¿Siente que dejó pasar la oportunidad de triunfar en el Zaragoza?

Yo creo que hice buenos años, de verdad. ¿Triunfar qué es? ¿Ascender? Obviamente eso no lo hice y me faltó. Es verdad que la última antes de irme fue una temporada regular con la renovación y con lo que viví y los rumores. Pero en global estoy contento, no creo que se me pueda achacar nada malo. Al final salí, tuve la oportunidad de jugar en Primera, que es lo que buscamos todos.

De usted siempre se resaltó su nivel técnico y su calidad y se puso el hándicap en su madurez. ¿Siente que es un jugador ahora más maduro y diferente?

Soy mejor futbolista que hace unos años y físicamente también me encuentro bastante mejor. Eso te lo da la madurez y en cada uno es un proceso con sus tiempos. Aún me queda por mejorar y por crecer, con 29 años, pero es verdad que el chaval que subió con el primer equipo en 2016 no es el mismo que el de ahora a todos los niveles.

Sobre todo, porque está jugando mucho en el Racing. Prácticamente todo.

Llegué con la temporada iniciada y ya con cuatro partido jugados, me perdí algunos más por sanción y por el nacimiento de mi hija, pero lo cierto es que he jugado casi todo. Es lo que necesita cualquier futbolista, no soy una excepción.

¿Tiene la espinita de volver a la élite tras jugar solo 12 partidos con el Cádiz ahí?

Claro, es evidente. Todos queremos estar en la máxima categoría, como ahora está Guti. La esperanza y el objetivo están ahí y para eso lucho cada día.

Marcó en el partido de ida al Zaragoza de cabeza, que no es una de sus especialidades.

Bueno, no crea, tengo ya varios de cabeza en mi carrera. En teoría no debería ser mi especialidad, pero algunos ya hay y en Zaragoza también hice.

No lo celebró entonces. Ahora, si lo logra…

Menos todavía. Desde luego que no, no lo celebraré. Si llega me gustaría que la gente no pitara, pero el fútbol es un espectáculo y mi deber es hacer lo mejor posible para ayudar al equipo y marcar lo es.

"Algunos pitos habrá, pero eso no me preocupa. Con el Oviedo me sentí bien recibido, pero siempre hay algún silbido. Es más, hasta también es bueno, significa que dejé huella y que la gente se acuerda"

¿Espera que la gente le pite?

Habrá de todo. Algunos pitos habrá, pero eso no me preocupa. Cuando vine con el Oviedo me sentí bien recibido, pero siempre hay algún silbido. Es normal, no le doy más valor. Es más, hasta también es bueno, significa que dejé huella y que la gente se acuerda.

Le queda un año más de contrato en el Racing y la permanencia la tienen cerca. Habrá una segunda temporada de Pombo allí, ¿no?

Sí, creo que sí. Mi futuro la próxima temporada en principio pasa por seguir en el Racing, no me planteo ahora otra opción, estoy a gusto, me siento querido y mi idea es seguir.

"Para mí la temporada del Racing es un 10. Es que somos un equipo recién ascendido, joder. La gente no sé qué se cree. Hay que ser realistas y tener dos dedos de frente. El momento que vive el Racing hace tiempo que no se ve por aquí"

Pasaron por una racha muy mala, sobre todo a finales de 2022. ¿Hubo muchas dudas?

Es que somos un equipo recién ascendido, joder. La gente no sé qué se cree. Hay que ser realistas y tener dos dedos de frente. El momento que vive el Racing hace tiempo que no se ve por aquí. Obviamente la gente quiere y aspira a más, pero creo que la mayoría de la afición sabe que que la temporada está siendo muy buena y que el equipo está trabajando muy duro y que hasta merece estar un poco más arriba por el fútbol que ha hecho.

Si le pido una nota para la temporada del Racing…

Para mí es un 10. ¿Qué hay mejor que cumplir el objetivo? Un 9 por esos puntos que a lo mejor has dejado escapar y podías meterte aún más arriba. Hay que saber cuáles son las limitaciones y las metas actuales, mantenernos en Segunda, trabajar poco a poco y algún día en un futuro volver a Primera.

¿Y su nota personal?

Notable alto. Quedan siete partidos e igual puedo hasta subirlo a sobresaliente, aunque también bajar y dentro de dos meses decirle que es un tres. El fútbol es casi el día a día.

Entro en la cantera del Zaragoza en infantiles cuando era entonces el primer año en la Ciudad Deportiva y se fue en 2020. ¿Sueña con volver?

Mi puerta para volver al Zaragoza está más que abierta. Ahora, con contrato aquí, no me lo planteo a corto plazo, pero uno siempre quiere volver a casa. Allí fui muy feliz y si algún día se da la coyuntura para que regrese, bienvenido sea.