Tiene decidido el Real Zaragoza que, salvo hecatombe en esta recta final, Fran Escribá cumplirá su segundo año de contrato tras llegar en noviembre y hacer que el equipo, con no pocas dificultades, reaccionara para firmar una permanencia que apunta a más que tranquila en las siete jornadas que restan. “Estoy encantado aquí y no pienso en otra cosa que no sea en seguir el año que viene y también se me transmite que en el club están contentos”, asegura el entrenador, tranquilo en ese aspecto y que en todo caso no se aferra al contrato de la próxima temporada. “No lo he hablado con nadie, pero sí lo hemos hecho con la dirección deportiva del trabajo en la temporada que viene y me hacen partícipe de parte de él. Mi relación con ellos es muy fluida, pero si piensan cuando sea que no soy la solución, conmigo no va a haber problema. Mi contrato no lo va a ser, me gusta cumplirlos, pero antes de eso prefiero el bien de mi club”, añade.

Como pasa con cualquier técnico, los resultados introducen variantes sobre su futuro. Y no es lo mismo sellar la salvación de una manera cómoda que hacerlo en la última jornada y sufriendo, aunque la decisión de su continuidad ya esté tomada. “Pero eso es importante para el club, no para mí. Quiero sumar el mayor número de puntos posibles, pero en ningún caso lo hago pensando en que me ayudará a que la gente esté más contenta sino porque quiero que mi equipo quede lo más arriba al final de temporada que pueda”, añade el entrenador valenciano, con el que el Zaragoza ha sumado 28 puntos en las 20 jornadas que lleva en el banquillo, un promedio no demasiado lejano al necesario para la promoción, aunque el equipo llegaba con la rémora anterior: “Entiendo las preguntas sobre mi futuro, pero es que no pienso nada en la temporada que viene. No va con mi forma de ser. El año que viene me pilla lejísimos, lo que sí transmito es que muy estoy feliz y muy a gusto aquí y eso en esta profesión es difícil. Esto lo valoro mucho”.

“La permanencia está cerca. No me gustaría pensar ni que nadie piense que esto está hecho porque evidentemente no lo está y no querría lograrla porque los demás no sumen sino porque lo merecemos”

El presente para Escribá pasa por el Racing y por prolongar las siete citas sin perder que lleva el equipo, con dos triunfos y cinco empates tras las debacles en Málaga ante el Alavés. “Los resultados y las sensaciones dicen que es el mejor momento de la temporada y estoy contento. En los dos primeros meses hicimos buenos partidos, pero siempre teníamos algún problema que afeaba un poco todo. Además, no los siete han sido buenos encuentros, pero es parte de la madurez de este equipo, que sabe que cuando no está bien también es importante no perder”. El Zaragoza no lo ha hecho desde el 20 de febrero en La Rosaleda y eso le ha permitido acariciar la permanencia, con 9 puntos y el goalaverage sobre la Ponferradina. “La permanencia está cerca. No me gustaría pensar ni que nadie piense que esto está hecho porque evidentemente no lo está. Además, no querría lograrla porque los demás no sumen sino porque lo merecemos”.

“El equipo lo tengo claro, teniendo a los de la semana pasada todos disponibles es una de las opciones repetir once y lo de Grau solo fueron molestias de cansancio"

Para eso hay que ganar a un Racing en un partido que a priori parece más sencillo, ante un enemigo de la zona baja, que los dos pasados, el empate contra el Levante y la buena victoria con el Granada, dos enemigos qye viven en la zona noble. “Venimos de dos partidos de máxima exigencia en los que un porcentaje muy alto de gente pensaba que no íbamos a sumar, lo que también llega al vestuario. Hemos demostrado que competimos bien y ahora lo que puede llegar al grupo es que el partido es fácil tras los dos anteriores y creo que va a ser tan complicado o más”, avisa Escribá, que dejó más que abierta la posibilidad de repetir el once que doblegó al Granada y hacerlo por primera vez desde su llegada después de que tanto Bebé como Grau superaran ligeras molestias: “El equipo lo tengo claro, teniendo a los de la semana pasada todos disponibles es una de las opciones y lo de Grau en el partido solo fueron molestias de cansancio. De todas formas, estamos en ese momento en que tengo la sensación de que el que entra lo hace bien y eso da mucha tranquilidad”.

"El Racing está muy bien trabajado y mantiene un buen equilibrio, que en eso es parecido a nosotros. De mediocampo hacia arriba tiene gente muy interesante y diferencial. Merecen más puntos de los que tienen"

Destacó el nivel de un Racing que viene de golear al Albacete y que también roza la permanencia tranquila, además de llevar nada menos que 20 puntos fuera de casa, el octavo mejor visitante. “Queremos ganar por nosotros pero también porque una victoria de ellos les hace adelantarnos. El rival está muy bien trabajado y mantiene un buen equilibrio, que en eso es parecido a nosotros. De mediocampo hacia arriba tienen gente muy interesante y diferencial, además de los cambios que poseen. Merecen más puntos de los que tienen”, sentencia el míster, que recuerda el encuentro de la primera vuelta, con derrota con gol de Pombo y que él vio como espectador y con Carcedo como técnico blanquillo porque “Cristian hizo un partido extraordinario, con cinco o seis paradas magníficas. El potencial del rival en ataque es importante”.

Escribá confirma que espera a Mollejo antes de final de Liga Confirmó Escribá que Bebé y Vada están disponibles para el partido tras superar el argentino la contractura que le hizo ser baja ante el Granada y ratificó la información dada por este diaria de que Mollejo tiene muchas opciones de jugar algún partido en el tramo final después de la fractura de tobillo sufrida el 5 de febrero: "Creo que sí voy a poder contar con él. No quiero hacer de médico, nos envían vídeos y sabemos que viene al partido ante el Racing y ya se queda. El doctor nos dijo que no en mucho tiempo hará tareas con el grupo y eso es que está cerca, quedando las jornadas que quedan nos encantaría que acabara jugando en algún encuentro", dijo sobre el delantero toledano, que la semana que viene empezará la segunda parte de la rehabilitación en Zaragoza tras hacer la primera en las instalaciones del Atlético. Ante el Racing, Mollejo es baja por lesión como también Marcos Luna, Vigaray y Alarcón.

El Zaragoza, en todo caso, fue capaz de contrarrestar a un Granada que “llevaba más de 20 partidos seguidos marcando y eso indica mucho. Es una necesidad de esta categoría, ser un bloque muy serio y sólido atrás y buscar el marco contrario. Hay que continuar con ese equilibrio y que el partido ante el Racing sea tan completo como el que hicimos la semana pasada”, pide Escribá, también con el objetivo de que su Zaragoza sea capaz por primera vez de firmar dos triunfos seguidos, algo que sí logró Carcedo y no el actual entrenador, y hacerlo además en dos encuentros seguidos en casa. “El otro día no valoramos lo suficiente el apoyo de la gente en plena Semana Santa, porque la afición estuvo ahí. Y los necesitamos y queremos devolverles lo mucho que nos han dado. A ver si somos capaces de hacer otro buen partido”.

El reparto de minutos

Esa victoria abrocharía todavía más si cabe la salvación y dejaría más cerca la posibilidad de que las últimas jornadas sean plenamente intrascendentes a efectos de la tabla. “Creo que en esta recta final van a jugar muchos futbolistas, ojalá todos, pero lo digo bien claro: no regalo ni un minuto. Si alguien juega con el objetivo cumplido no va a ser para que él esté contento sino porque se lo merece. Antes de que esté contento alguien a nivel individual es más importante que lo estemos todos: club, afición y todo el grupo”, cierra.