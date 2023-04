¿Cuánto tiempo llevaba sin pasarse por Zaragoza?

Más de 20 años, desde que me marché del club. He mantenido siempre contacto con muchos excompañeros y con gente de aquí, pero nunca surgía la posibilidad de venir. Culpa mía sin duda, pero gracias a Dios se ha dado y este día me lo voy a guardar en mi corazón, hasta me emociono al decirlo. La Romareda es donde yo empecé de verdad mi carrera, aquí es donde me dieron principio de vida, no solo como jugador de fútbol, también como persona, me ayudaron, me cobijaron, me condujeron para ser ante todo y sobre todo buena gente y eso es obvio que me lo voy a guardar para siempre. Hablé con mi padre estos días y recordamos cuando vinimos por primera vez a la ciudad… Son muchos recuerdos y luego recibir ese cariño ha sido maravilloso.

¿Qué sintió con esa ovación de la grada?

Me siento un afortunado y un iluminado, muy agradecido porque la gente siga mostrando ese cariño por mí. Todavía no lo he terminado de asimilar, ver ese campo en el que viví tantas batallas aumentó la emoción muchísimo.

Ha aprovechado su viaje para ver a muchos amigos. ¿no?

Sí, me he visto o he hablado por videollamada con casi todos mis excompañeros, empezando por Xavi Aguado, con el que he mantenido ese contacto y ese cariño estos años, con Ander Garitano, José Ignacio, el doctor Villanueva, con Pedro Herrera, del que no puedo olvidarme nunca porque fue el que tuvo el ojo para traerme de Argentina. Estoy muy feliz estos días y desde luego me arrepiento de no haber venido antes, porque la plenitud de volver a este lugar lo convierte para mí en sagrado. Este club, esta camiseta y esta ciudad me abrieron la posibilidad de tener un nombre en el fútbol.