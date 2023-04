Hace tiempo que el Real Zaragoza de Escribá no se concibe sin un pilar básico que sostiene todo el engranaje del equipo. Se diría, incluso, que el conjunto aragonés está compuesto por Francho y diez más, a tenor de la absoluta confianza que el técnico tiene en un futbolista esencial. “Estoy contento. Siempre he trabajado para que llegara este momento aunque no sé decir por qué ahora. Quizá por la confianza de mis compañeros, la experiencia y el trabajo”, resalta el aragonés, que fija su techo en “seguir mejorando y llegar mucho más arriba”.

En cualquier caso, Francho admite que tal vez se encuentre en su mejor momento desde que accedió al primer equipo. “Puede ser. La confianza y la experiencia que he adquirido me están dando ese plus en cuanto a dar un paso adelante y quitarme esa etiqueta de canterano”, reconoce el mediocentro, que, sin embargo, no se considera indispensable. “Nunca voy a creerme indiscutible. Trabajo todos los días para ganarme el puesto y ayudar al equipo”, expone Francho, que agradece la confianza de Escribá. “Siempre me la ha dado, casi desde el principio. Me ha ayudado muchísimo a dar mi mejor nivel y a dejar de lado mis defectos. Le estoy muy agradecido porque eso es muy importante para un jugador”. Su gran momento coincide con el de un Zaragoza que, tras ocho jornadas sin perder, ha sellado virtualmente la permanencia para situarse más cerca del sexto puesto (ocho puntos) que del descenso (once). Sin embargo, Francho reclama serenidad. “Hay que ser realistas, el playoff está lejos”, aunque matiza que “todo pasa por ir a Eibar a ganar, hacerlo lo mejor posible y luego podremos pensar cosas. De momento, pies en la tierra, partido a partido y a sacar la mayor cantidad de puntos posible”. “Nunca se sabe dónde estaríamos de haber podido contar con Azón en más partidos. Es un jugador importantísimo e imprescindible y nos va a dar muchas alegrías” Así que el centrocampista apela a la cautela y a seguir mostrando una evolución que, en su opinión, tiene una base clara. “Por fin están saliendo las cosas y estamos siendo más regulares, que es lo que buscábamos. Muchas veces hay que empezar a trabajar como un equipo sólido defensivamente y a partir de ahí crear hacia delante. Haber dado con la tecla de ser más fuertes defensivamente es una de las claves de la evolución”. Otra es la vuelta de Azón, un jugador esencial. “Nunca se sabe dónde estaríamos de haber podido contar con él en más partidos. Es un jugador importantísimo e imprescindible y nos va a dar muchas alegrías”, asegura el canterano, que reconoce mirar de reojo a la selección sub-21, que disputará la Europa en verano. “Eso siempre es un sueño. Es una plaza complicada por la cantidad de buenos jugadores que hay pero ojalá ese sueño llegue”.