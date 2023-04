La vueltas que da la vida. Hace poco más de tres meses estaba en el Zaragoza y el viernes se medirá ante el equipo de su vida con un Eibar en el que estuvo a punto de recalar en la 17-18...

Es sorprendente, sí. Pero estoy contento de estar aquí, algo que hace un par de meses no hubiese imaginado ni de casualidad. Por eso siempre hay que esperar que te pasen cosas buenas.

Y más a usted, que tiene el cupo de mala suerte prácticamente cubierto tras su enfermedad (sufrió un cáncer testicular del que ya está recuperado). ¿Cómo va?

Todo perfecto y bajo control, sin ningún problema. Sigo con los análisis pertinentes y rutinarios, pero está todo bien.

¿Físicamente se encuentra ya en plenitud?

Estoy muy bien, cada vez mejor. El ritmo en los entrenamientos es muy alto y la exigencia también, así que debes esforzarte al máximo para estar al nivel y preparado para jugar, como el otro día.

Se refiere a cuando fue titular contra el Levante. ¿Cómo vivió ese momento después de tanto tiempo sin jugar de inicio?

Fue sorprendente porque no me lo esperaba para nada. Además, era un partido complicado ante el Levante, pero tenía una motivación altísima porque desde que llegué dije que solo quería ayudar y fue una ilusión tremenda poder hacerlo. Estoy contento y satisfecho de cómo está saliendo todo. Me encuentro a gusto.

Supongo que en aquel momento se le pasan muchas cosas por la cabeza...

Muchas. La vida a veces te pone en situaciones difíciles y luego te devuelve un poco de lo que crees que te mereces. Son momentos de reflexión. La vida da muchas vueltas y debes estar preparado.

¿Mucho pique con sus excompañeros de cara al partido del viernes?

La verdad es que no. Tengo contacto con varios, pero esta semana parece que la tensión se palpa y no estoy hablando con nadie. Nosotros nos jugamos mucho y el Zaragoza viene con poco que perder, la salvación asegurada y dispuesto a disfrutar en casa del líder, donde poca gente ha ganado.

Llega el Zaragoza en su mejor momento. ¿Eso le hace más peligroso?

Cuando un equipo viene con una dinámica positiva, sus jugadores tienen más confianza y suele ser más complicado de batir, pero somos líderes y muy fuertes en casa, por lo que tratamos de que sea el rival quien se preocupe por nosotros y no al revés.

El descenso ha dejado de ser una amenaza...

Veo al Zaragoza siempre y me alegro de que las cosas vayan ahora bien tras una temporada complicada. Tengo gente allí a la que aprecio mucho y solo deseo que las cosas vayan bien y me alegro de que al fin se hayan quitado ese peso de rozar la parte baja durante todo el año. Me hizo especial ilusión el gol de Azón, con el que tengo una magnífica relación.

Lástima que parezca demasiado tarde para aspirar a algo más

Estadísticamente, es poco probable pero no imposible. Hay equipos por delante pero aún quedan seis partidos y eso son muchos puntos. Pueden pasar cosas, pero es verdad que es complicado.

En todo caso, parece que hay un favorito claro el viernes…

Ya no vale otro resultado que ganar y, lejos de considerarnos favoritos o no, queremos mantener esa posición y ganar al Zaragoza.

¿Qué es lo que más le preocupa del Zaragoza?

Desde que llegó Escribá se ha mostrado bastante sólido, compacto y equilibrado. Es un equipo al que es difícil marcar gol, pero durante la temporada ha sufrido problemas y tiene puntos donde es vulnerable. Es ahí donde trataremos de ganar el partido.

El ‘scouting’ esta semana corre de su cuenta, ¿no?

(risas) Al final, todos hacemos lo que podemos por ayudar. Aquí, como en todos los clubs, controlan bastante al rival y se preparan mucho las cosas. Lo tienen todo bien estudiado.

¿Existe miedo al recordar cómo se esfumó el ascenso la pasada temporada en el último instante y de forma absolutamente inesperada?

Yo no estaba y te fías de lo que te cuentan los compañeros y de las sensaciones de la gente que lo vivió. Fue un momento complicado y se tiene presente, pero yo lo veo como algo bueno y un aprendizaje que hizo crecer.

Firmó hasta el 30 de junio. ¿Qué hará luego?

No lo sé. Solo quiero disfrutar el momento y del partido contra el Zaragoza, que será especial y muy bonito.