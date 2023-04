La empresa, eso sí, se las trae. Bien es cierto que el Eibar, líder de la categoría, no pasa por su mejor momento, al contrario que un Zaragoza que acumula ya ocho jornadas consecutivas sin perder. Cuatro sin ganar, en cambio, lleva un cuadro armero al que, sin embargo, la raquítica cosecha de tres empates durante este último periodo no le ha apartado de una primera plaza amenaza por el Granada (a un punto) y con tres de ventaja sobre el tercero en esa encarnizada lucha por el ascenso directo.

Stoichkov, posible 9

En el Eibar, Garitano vive un momento de dudas tras la severa derrota en Albacete y cuatro jornadas sin ganar que no le han hecho perder el liderato y es factible que plantee cambios, que refuerce la medular con la entrada de Javi Muñoz y que Stoichkov sea el jugador más adelantado y sin un 9 específico, pese a la mucha pólvora que en teoría tiene el equipo. Lasure, en el equipo zaragocista hasta enero pasado, y Ríos Reina pugnan por el lateral zurdo y en el diestro es fijo el también exblanquillo Tejero. Arbilla pasaría al eje y Quique oposita al puesto en el extremo zurdo que Rahmani no termina de consolidar. Aketxe e Imanol son las bajas por lesión y es improbable que el entrenador recupere a Correa, Chema y Berrocal, aunque no serían titulares.

En Ipurua, con una asistencia media superior a 5.000 espectadores y con 39 puntos de balance en 18 citas, se espera una buena entrada, con casi 300 zaragocistas en las gradas en un partido de máxima dificultad para este Zaragoza que sueña con una victoria que prolongue a 9 las jornadas sin perder y que le permita acostarse esta noche a cinco puntos del playoff de ascenso cuando le resten el mismo número de jornadas.