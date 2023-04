Si en el partido de la primera vuelta el Real Zaragoza, entonces dirigido por Carcedo, fue incapaz de derrotar a un Eibar que jugó con uno menos desde antes del descanso y con dos desde el minuto 77, en Ipurua tropezó en la misma piedra. La expulsión de Vadillo mediado el segundo periodo dejaba el partido de cara para un equipo aragonés con ventaja numérica y en el marcador, pero un error defensivo y cierta inacción de Escribá propiciaron un empate que obliga a desterrar casi definitivamente cualquier opción de milagro y a poner el broche a una temporada que, desde luego, tampoco pasará a la historia.

El empate duele no por inmerecido sino porque llegó cuando no podía llegar. El Eibar se lo había ganado antes de quedarse con diez, pero al Zaragoza, firme en defensa, le sonrío esa fortuna que otras veces le gira la cara. El tanto de Jair, en la única llegada de la primera parte, no hacía justicia pero recompensaba el ingente trabajo defensivo de una escuadra que, de nuevo, era competitiva ante otro de los de arriba. En esta ocasión, el líder.

Pero Escribá eligió un mal día para equivocarse. El técnico, clave en el resurgir y la evolución del Zaragoza, tardó un mundo en reforzar una banda izquierda hacia la que Garitano había volcado el juego desde hace rato con la entrada de Tejero en el descanso para unirse a Corpas. El entrenador armero, como todos, sabe perfectamente que esa es la zona donde sufre un Zaragoza penalizado por las dificultades defensivas de Bebé y su impuntualidad en las ayudas a Nieto en su baile con la más fea.

Pero Escribá esperó demasiado. No es la primera vez, pero quizá sí una de las más dolorosas. De nuevo, tiró de banquillo nada más marcar el rival en lugar de hacerlo antes. Él sabrá por qué razón, pero el Zaragoza no tenía el partido controlado a pesar de jugar con uno más y varios de sus efectivos, como el propio Bebé, iban desde hace un rato con la lengua fuera. Ese cansancio quedó patente cuando llegó tarde a la ayuda para evitar el gol del lateral del Eibar. A Garitano le había salido bien el plan. Y en inferioridad. De nuevo, el Zaragoza se pegaba un tiro en el pie en el momento menos oportuno. Y lo pagó bien caro.

Porque ese error supone, en definitiva, dar por finiquitada la temporada a falta de cinco partidos para el final. Con 48 puntos y toda la jornada por disputarse, el descenso ya quedó virtualmente olvidado la pasada jornada y la quimera del playoff también.

La victoria en Ipurua hubiese disparado los sueños por los cinco puntos que habrían separado del sexto a un Zaragoza al que, sin embargo, aún no le da para tanto. Nueve encuentros acumula ya sin perder, eso sí, y es un equipo mucho mejor que aquel al que Escribá cogió de la mano para guiarlo hacia la senda correcta.

Por eso duele tanto un empate que en condiciones normales sería bueno y alentador. Pero este Zaragoza en crecimiento aún debe madurar. Lo hará bajo la tutela de un buen entrenador que lamentó no haber controlado mejor el partido y que sabe cuando pudo hacerlo mejor.