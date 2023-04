El técnico del Real Zaragoza, Fran Escribá, ha analizado tras el encuentro ante la SD Eibar el desempeño de los suyos y la multitud de idas y venidas de un partido que ha finalizado con un empate a un gol tras media hora con los blanquillos gozando de superioridad numérica en el terreno de juego.

«Me voy decepcionado y creo que nos debemos ir decepcionados. Tendríamos que haber hecho notar que estábamos con uno más», ha argumentado el entrenador, que veía cómo a los suyos se les escapaba una nueva oportunidad de sumar tres puntos en el estadio del líder de la categoría. «Es un buen punto porque el rival es el líder, pero tuvimos todo a favor para ganar el partido», ha reflexionado, añadiendo que «el empate es, posiblemente, lo justo, pero si hubiésemos tenido un poco mas de control nos hubiésemos llevado el partido», ha manifestado.

Escribá ha reconocido el trabajo de los suyos en el verde de Ipurua, aunque lamentando que este no se tradujese en un mayor control del juego que les permitiese haber regresado a la capital aragonesa con una nueva victoria para continuar haciendo soñar a la afición. «A nivel de esfuerzo, me voy satisfecho. No tengo ninguna queja sobre los jugadores, se lo dejaron todo en cuanto a esfuerzo, pero nos faltó tener el control del juego», ha señalado el preparador.

El equipo ha iniciado de manera muy intensa el encuentro, con un primer cuarto de hora en el que ha podido contar con alguna ocasión para haberse adelantado antes de que Jair Amador pusiese el 0-1 en la última ocasión antes del descanso. «Entramos muy bien en el partido y controlamos muy bien los 15 primeros minutos», ha valorado Escribá.

La jugada que transformaría el partido llegaba ya en la segunda mitad, cuando Álvaro Vadillo se marchaba expulsado por una dura entrada a Giuliano Simeone en el minuto 66. Para el técnico, a partir de ahí es cuando el encuentro ha comenzado a ir por unos derroteros que no convenían a los intereses del Real Zaragoza, que veía cómo el Eibar igualaba la contienda diez minutos después. «Vino el empate y hubo un momento en el que no se veía hacia dónde iba a ir el partido. No era el encuentro que nos interesaba», ha expresado el valenciano, achacando a los suyos no haber marcado el segundo aprovechando la superioridad numérica en las oportunidades de las que el equipo ha dispuesto. «Tuvimos algunas ocasiones para haber matado el partido, lo abrimos y se nos complicó», ha lamentado Escribá.

Los cambios de Grau y Azón

Para tratar de hacer frente al arreón armero, el técnico zaragocista movía ficha inmediatamente después del gol local introduciendo a Zapater, Vada y Pape Gueye por Jaume Grau, Bebé e Iván Azón. «Nos estaba pasando que estábamos sufriendo antes del gol, y para evitar eso queríamos tener más control, con Zapater, y desde ese control queríamos proponer», ha argumentado Escribá, que justificaba su decisión de retirar a Azón del campo debido a las molestias repentinas que había comenzado a sentir el canterano. «El otro cambio lo hicimos porque Iván empezó con calambres, fue improvisado porque no queríamos gastar una ventana», ha manifestado.

Por último, Fran Escribá ha agradecido la presencia de los más de 300 aficionados que viajaron a Eibar para animar al león. «Llegar aquí y ver la grada llena de nuestra gente un viernes es espectacular. Creo que la gente esperaba más y lamentamos no haber dado más, pero estamos agradecidos por el apoyo y creo que ahora lo estamos dejando todo», ha indicado el valenciano, centrado ya en el siguiente compromiso del Real Zaragoza ante Las Palmas. «Viene un partido precioso contra otro de los grandes rivales de la categoría en el que tenemos una nueva oportunidad», ha dicho el entrenador del Real Zaragoza.