De cómo esculpir y moldear a un deportista para conducirlo hasta la cima, algo sabe Toni Nadal. Su sobrino Rafa, tenista superlativo y con una educación y un comportamiento ejemplares a lo largo de un par de décadas de carrera, ha conquistado 22 Grand Slams, el más laureado de la historia junto a Novak Djokovic. No todos los títulos los alcanzó bajo la tutela de su tío, sí la inmensa mayoría.

Recientemente a Toni Nadal le preguntaron si se podía conseguir cualquier cosa con actitud. Su respuesta hace pensar: “Con actitud tú puedes conseguir ser mejor en lo que haces. Evidentemente no todo el mundo puede ser el número uno. A los chicos que tenemos en la academia siempre les digo: ‘Inténtalo y pasa el gusto intentándolo y luego ya veremos cómo sale’. El número uno no pueden ser muchos, pero mejores tenistas lo pueden ser todos”.

Con Francho Serrano no estamos delante de un virtuoso del balón ni frente a un jugador con unas condiciones técnicas sobrenaturales. No es alguien al que la belleza se le escape en cada toque de balón ni al que la estética le encumbre en cada acción. Francho no es un número uno en talento puro. Sin embargo, sí es un número uno en inteligencia en el juego, en responsabilidad, en profesionalidad, en el cuidado de su cuerpo, en actitud ante el trabajo, en voluntad por mejorar, en esfuerzo, en compromiso consigo mismo y con el equipo, en dedicación. Y en zaragocismo.

Así es como ha llegado a hacerse con una camiseta de titular indiscutible en el Real Zaragoza, el equipo de su corazón, añadiendo poco a poco nuevos registros a su juego y perfeccionando los que le venían de serie. Significativa es esa capacidad que tiene para acelerar las jugadas a campo abierto, cómo logra romper líneas y crear la primera ventaja, su ir y venir, sus continuaciones, su lectura de las situaciones, su predisposición para el trabajo, su respuesta física para abarcar campo y, por supuesto, su entrega sin límites. De camino hacia su primer centenario con la blanquilla, la familia del canterano se prestó a realizar con este diario una evocación intimista de su miembro más aventajado. Momentos felices. Hoy Francho es mejor futbolista que hace 99 partidos. Con toda seguridad, dentro de otros cien lo será mejor que ahora. Un número uno sin serlo.