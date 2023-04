Renovado en octubre pasado hasta 2024 para que la próxima temporada sea su séptima como zaragocista, Cristian ha demostrado que la apuesta en esa continuidad tiene una razón de peso en el rendimiento, del mismo nivel alto desde que llegó en 2017, con puntuales altibajos, aunque de un trazo regular de elevadas prestaciones que le ha hecho ser indiscutible bajo palos y uno de los ídolos del zaragocismo. Quizá el mayor de la historia reciente del club.

Desde que llegó, los datos señalan que en ninguna temporada jugó menos de 30 partidos. En la actual, donde una lesión en el codo le tuvo fuera desde principios de noviembre hasta después del parón navideño, lleva 31 y solo Giuliano Simeone supera por muy poco los minutos de juego del meta, 2.790 en total. En ellos ha encajado 28 goles ligueros, por ahora y a falta de cinco jornadas el registro más bajo de su etapa en el club aragonés, ya que en la 20-21 firmó 32 por 39 en la de su estreno de zaragocista, en la 17-18, 40 en la 21-22 y en la 19-20 y hasta 49 dianas recibidas en la 18-19.

Cordero contacta con Amir, pero Yáñez sigue siendo el favorito

El director deportivo zaragocista ha contactado con el arquero iraní de la Ponferradina, Amir Abedzadeh, para conocer su situación y hacerle llegar el interés, aunque sin una oferta de por medio. Amir, descienda o no la Ponferradina, acaba contrato el 30 de junio y ha hecho una buena temporada en El Bierzo tras llegar desde el Marítimo luso el pasado verano. Con todo, el favorito para llegar a la portería es Rubén Yáñez, tal y como publicó este diario, si bien esa llegada está a expensas de la permanencia del Málaga. Si los blaquiazules se salvan, Yáñez seguirá en La Rosaleda, donde tiene contrato hasta 2025. Si bajan, el Zaragoza es el gran candidato, ya que su contrato se suspende. Ratón acaba contrato y no seguirá y Rebollo tampoco lo hará, salvo sorpresa, con su actual estatus y no se ejecutará la opción que tiene por tres años.