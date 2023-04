Con el panorama clasificatorio muy despejado para este Real Zaragoza a 10 puntos de la promoción de ascenso y con nueve de renta con el descenso, quedando solo 5 jornadas, el futuro ya centra mucho más los debates que el presente y uno de los jugadores que está en el punto de mira es Francés, sobre el que Fran Escribá quiso dejar claro que lo ve como un activo de futuro pese a que su salida está sobre la mesa en este verano, con la puerta abierta a un traspaso: “Para mí no hay 'caso Francés'. Si lo hubiese se notaría, sería un jugador que contara poco o no participara. Ha jugado la mitad o alguno más de los partidos conmigo. Cuento con él y es un activo, no de presente solo sino de futuro, quiero lo mejor para él y para el club y veo al Real Zaragoza con Francés”, reafirmó el entrenador, que lo ha puesto al canterano, recién renovado en septiembre pasado y pilar fundamental en los dos años anteriores, en 11 jornadas de las 22 con él y en Copa, aunque en los últimos cuatro partidos Lluís López y Jair han sido los elegidos.

“Es de esos jugadores, como Zapater o Francho, que nos gustaría que su carrera fuera aquí y además exitosa como lo ha sido la de Zapa, aunque eso ya no depende de nosotros y a veces el jugador quiere otras cosas. No es el caso, estoy contento y creo que él también lo está. Seguro que está fastidiado porque querrá participar más. En los centrales, salvo Jairo, que es evidente que ha tenido poca presencia, los tres se han repartido los minutos y cualquier pareja lo ha hecho bien. Para mí es muy importante y espero que lo siga siendo mucho tiempo”, añadió Escribá, cuya continuidad en el banquillo está decidida porque así lo dice su contrato por un año más y porque cuenta con la confianza de Cordero y de Sanllehí tras la reacción del equipo tras su llegada en la jornada 16 y sobre todo en esta recta final.

"La dirección deportiva ya lleva tiempo trabajando en eso y esa reunión fue muy positiva para sentar las bases de lo que queremos reforzar, no ya con nombres sino a nivel de qué tipo de futbolista nos interesa”

En este sentido, Escribá, cuando se le preguntó por Zapater no quiso centrarse solo en el futuro del capitán, que acaba contrato, y sí reveló que ya se ha sentado a hablar con Cordero de la próxima temporada. “He tenido una reunión con el director deportivo pensando ya en futuro. Ellos ya llevan tiempo trabajando en eso y esa reunión fue muy positiva para sentar las bases de lo que queremos reforzar, no ya con nombres sino a nivel de qué tipo de futbolista nos interesa. Cuando llegue el momento, será el director deportivo, seguro, el que dará las explicaciones respecto a cualquier futbolista".

Entre ellos, los que interesan, están seguro tres cedidos en esta temporada, Giuliano y Mollejo, del Atlético, y Bebé, del Rayo, que han tenido un buen rendimiento y sobre los que no hay opción de compra. “No depende que sigan de nosotros solo, sino de su club de origen y de ellos también. Estamos muy satisfechos con el rendimiento que nos han dado y son futbolistas importantes e interesantes. Ya veremos, a quién no le gustaría que más de uno de ellos se quedara el año que viene, pero vamos a esperar. A todos nos gusta tener cuantos más jugadores en propiedad, pero hemos tenido mucha suerte con los cedidos, también con Alarcón, es difícil encontrar futbolistas con esa condición con tanto compromiso y con tan buen rendimiento en algunos casos”.

“He vivido vestuarios en los que mantener esa tensión fue difícil, pero reconozco que aquí no. No hay un solo jugador que transmita que está pensando en otra cosa. Nadie me da esa sensación de bajar los brazos y si lo hace será peor para él”

En todo caso, a la plantilla le espera una revolución amplia, con una docena de fichajes, incluyendo si se puede la repetición de esas tres cesiones, que en el caso de Giuliano es casi imposible y con Bebé es complicado, siendo la más factible la de Mollejo. Aun así, en ese vestuario hay un buen número de futbolistas que saben o que intuyen que no van a seguir, lo que complica mantener la tensión competitiva: “He vivido vestuarios en los que fue difícil, pero reconozco que aquí no. No hay un solo jugador que transmita que está pensando en otra cosa. Nosotros, como cuerpo técnico, solo miramos a Las Palmas y los jugadores me transmiten eso y, si alguno no lo hiciera, no tiene nada que hacer conmigo, no jugará ni un minuto. Nadie me da esa sensación de bajar los brazos y si lo hace será peor para él”.

A por la cuarta seguida en casa

Con nueve jornadas sin derrota y 15 puntos desde la debacle en La Rosaleda con el Málaga, el Zaragoza llega al partido de este domingo con Las Palmas (21.00 horas) con la mente puesta solo en terminar la temporada lo mejor posible, mucho más en La Romareda, donde el equipo ha ganado los últimos tres partidos, ante Leganés, Granada y Racing: “El mayor incentivo es ganar cada partido, pero es verdad que cuando hemos hablado esta semana hemos dejado claro que queremos ser ambiciosos todos, que quedan 5 partidos e intentar vencerlos todos. Aunque no haya un premio mayor si logramos esas cinco victorias la obligación es acabar el año lo mejor posible y qué mejor manera que alargar esta racha con tres partidos en casa (Las Palmas, Cartagena y Tenerife) y acabar venciendo en todos ellos”, explicó Escribá.

"Ha habido una evolución en todos los sentidos. Los ejercicios salen mejor, los campos mejoraron y con ello la calidad de los entrenamientos, los resultados dan confianza y el equipo se siente más fuerte. Estamos acabando bien"

El entrenador está satisfecho también del buen nivel de su equipo en este tramo más difícil del calendario, en el que se ha medido a Granada, Levante o Eibar, sin perder ningún encuentro, y ahora tiene a otro enemigo de la zona alta. “Ha habido una evolución en todos los sentidos, nosotros lo hemos notado, en los entrenamientos también, los ejercicios salen mejor y eso se ha trasladado a los partidos. También los campos mejoraron y con ello la calidad de los entrenamientos, los resultados dan confianza y el equipo se siente más fuerte. Estamos acabando bien y sabemos que si competimos bien somos un buen bloque”.

“Nosotros estamos muy motivados, nos da igual no tener en teoría un objetivo grande como lo tiene Las Palmas. Es una motivación saber que jugamos contra un muy buen equipo y solo pensamos en ganar”

Del partido ante Las Palmas le preocupa que “dominen el partido y sean los que marquen el ritmo. Es un equipo que suele tener mucho balón pero no quiero estar con la sensación de jugar a lo que ellos proponen”, y no quiere, además, que se vea la diferencia en los objetivos clasificatorios, porque Las Palmas, con una victoria en ocho jornadas y en zona de promoción de ascenso, se juega mucho más. “Nosotros estamos muy motivados, nos da igual no tener en teoría un objetivo grande como lo tienen ellos. Todos los de arriba han tenido tropiezos y por eso ninguno se ha escapado, Para nosotros es una motivación saber que jugamos contra un muy buen equipo y solo pensamos en ganar”, sentenció.