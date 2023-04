El Real Zaragoza ha hecho la sesión más suave de la semana en la Ciudad Deportiva y con Fran Gámez de nuevo al margen, esta vez en parte del trabajo, por una molestia en una rodilla, que tiene con un leve hinchazón por un golpe, aunque Escribá espera contar con él: “Fran tenía una pequeña molestia y decidimos dejarlo fuera. No va a haber ningún problema con él esperamos”, dijo antes de la sesión de este viernes el entrenador. En ella, Mollejo y Vigaray ya hicieron alguna parte con el grupo y Alarcón la mayoría, si bien los tres y Luna son baja para el partido de este domingo.

En el caso de Alarcón, que esta semana se ha empezado a entrenar con el grupo, la rotura fibrilar en el gemelo interno que sufrió el 5 de abril, Escribá no va a forzar su regreso ante Las Palmas y ya volverá contra el Oviedo tras perderse los duelos con Granada, Racing y Eibar. “Los cuatro lesionados no van a estar esta semana y del resto puede haber alguna molestia o golpe de entrenamiento, aunque están disponibles. En el caso de Tomás ya el lunes estará totalmente con el grupo y antes de acabar esta semana queremos que Mollejo y Vigaray ya hagan cosas y solo estará al margen Luna”, explicó Escribá.

Mollejo y Vigaray

Con Mollejo, operado en febrero de una fractura de tobillo, la idea es que pueda estar para los tres últimos partidos y con Vigaray, intervenido en el menisco interno de la rodilla izquierda el 21 de marzo, la intención es que pueda despedirse, ya que acaba contrato, con algún minuto tras un calvario de dos años en la rodilla derecha y ahora prolongado en la otra articulación. Luna sí es baja para toda la temporada tras ser operado del menisco externo a mediados de marzo.

“La opción de repetir alineación está porque se encuentran todos bien. También es un partido distinto y por qué no puedo hacer algún cambio"

Los dos entrenamientos que se ha perdido Fran Gámez ponen en peligro repetir el once por cuarta jornada consecutiva y, si no puede jugar, Larra ocuparía su sitio, pero lo más normal es que el valenciano esté en condiciones si este sábado completa la sesión: “La opción de repetir alineación está porque se encuentran todos bien. También es un partido distinto, y por qué no puedo hacer algún cambio. Estoy satisfecho de lo que se está haciendo y el equipo está funcionando bien, pero no descarto hacer alguno”, señaló Escribá.

En todo caso, el entrenador valenciano espera que estas últimas cinco jornadas traigan un reparto de minutos y que participen muchos futbolistas, por mucho que ahora lleve tres citas repitiendo once: “Mi toma de decisiones demuestra que quiero ganar cada partido y prueba de ello es haber repetido alineación. Quizá llega la última o la penúltima jornada y gestionas y ves gente que te ha dado un gran año en comportamiento y merece ese premio. No pienso en el año que viene y tampoco en quedar bien con alguien, mi única obsesión es ganar, aunque creo que van a participar muchos o casi todos de aquí a final de temporada”.