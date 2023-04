El Real Zaragoza abre las últimas cinco jornadas de esta Liga con todo resuelto a efectos clasificatorios, a 10 puntos del sexto clasificado y por tanto de la promoción y con nueve de renta sobre el descenso, cuando restan 15 por jugarse. Llega este domingo la UD Las Palmas a La Romareda en una mala dinámica, pero siendo uno de los candidatos al ascenso directo, por el que está en la pelea desde la cuarta posición que ocupa y a dos puntos de la segunda plaza.

El equipo canario, el mejor visitante de Segunda, solo ha logrado un triunfo en las últimas 8 jornadas, mientras que los zaragocistas suman nueve citas sin perder, con 15 puntos en ellas. Escribá podrá contar con Fran Gámez, pese a que está entre algodones por unas molestias, y no tiene a los lesionados Alarcón, Mollejo, Vigaray y Luna, aunque el chileno ha completado prácticamente la semana con el grupo. Es factible que Escribá insista en el mismo once por cuarta semana seguida, aunque el entrenador valenciano no lo ha querido confirmar. El Zaragoza ha ganado sus tres últimos partidos en casa.

En los canarios vuelven Viera y Vitolo, tras cumplir sanción, y son baja por lesión Curbelo y Andone, además de Sergi Cardona, sancionado, por lo que en el lateral izquierdo amarillo estará Enrique Clemente, en su primer partido como visitante en La Romareda tras formarse en las categorías inferiores del club. En el encuentro de la primera vuelta, que supuso el estreno liguero, hubo empate sin goles.

El duelo, correspondiente a la jornada 38, se disputa este domingo 30 de abril en La Romareda a las 21.00 horas y será retransmitido por LaLigaSmartkbank TV, que se puede ver en diferentes operadores como Orange, Vodafone, Telecable, Amazon Prime o Movistar.