El Real Zaragoza llega a estas cinco jornadas finales de Liga con ínfimas opciones de descenso y de llegar a la sexta plaza, en ambos casos inferiores al 1%, y con la mirada ya más puesta en preparar de verdad un buen proyecto de ascenso con Cordero y Escribá a los mandos en los despachos y en el banquillo tras el fallido primer año de la nueva propiedad que en lo que resta de temporada. Con todo, la reacción tan tardía, con esas nueve jornadas sin perder, ha generado una buena dinámica que se quiere mantener en esta recta final también como legado para el futuro y ganar en La Romareda a Las Palmas este domingo (21.00 horas), candidato al ascenso venido a menos, es ante todo y sobre todo una cuestión de orgullo.

Es obvio que los algo más de 800.000 euros que hay entre quedar octavo al final y hacerlo en la posición 18 suponen una nada desdeñable inyección, pero esta motivación del reparto televisivo no suele tener demasiado calado en los equipos. El Real Zaragoza debe apelar, entonces, a terminar el año lo mejor posible, sobre todo en La Romareda, donde tanto se sufrió en el comienzo de la temporada pese al empujón en los socios, con casi 26.000, que trajo la llegada de los nuevos propietarios. Ahora, con dos victorias seguidas, con la idea de lograr por primera vez tres consecutivas en casa en este curso, y con 10 de los últimos 12 puntos atados ante la parroquia zaragocista la intención es no bajar el pistón en los tres partidos de local que restan, empezando por el duelo ante el mejor visitante de Segunda, un Las Palmas al que su potencial ofensivo, probablemente el mayor de la categoría, no le ha salvado de la crisis reciente que vive.

Con dos victorias seguidas en casa y con 10 de los últimos 12 puntos atados ante la parroquia zaragocista la intención es no bajar el pistón en los tres partidos de local que restan

La incógnita de Francés

El Zaragoza, pese a no lograr ganar en Eibar tras adelantarse y quedarse el rival armero con un jugador menos, llega de crecida a la cita, la que marcan los más de dos meses sin conocer la derrota tras la debacle en Málaga y las mejores sensaciones tanto defensivas como ofensivas que transmite un equipo que es el que más tiempo lleva sin caer en la categoría de plata. Escribá, además, ha encontrado un bloque y una alineación que ha repetido las tres anteriores jornadas y con posibilidades reales de que llegue una cuarta, algo que no ha sucedido en este curso.

Para ello y como se esperaba la recuperación de Fran Gámez ha sido total de las leves molestias que padecía en la rodilla y el míster valenciano tiene esa alternativa de no tocar nada, aunque la intuición señale alguna modificación, quizá un gesto de confianza hacia Francés, en el ojo del huracán por su posible salida en este verano, aunque eso equivale a romper el dúo que han formado y a un nivel alto Jair y Lluís López, la pareja más habitual con Escribá y fija en las 4 últimas jornadas.

No se esperan más cambios y menos en el cuarteto ofensivo, con Bermejo, Bebé, Azón y Giuliano como las mejores armas arriba de este Zaragoza y que por fin puede juntar Escribá tras el calvario del canterano y la llegada del luso en enero

La otra opción es el regreso de Zapater a la medular en ligar de Jaume Grau, ahora de nuevo fijo en el once, aunque esta posibilidad parece más lejana. No se esperan más cambios y menos en el cuarteto ofensivo, con Bermejo, Bebé, Azón y Giuliano como las mejores armas arriba de este Zaragoza y que por fin puede juntar Escribá tras el calvario del canterano y la llegada del luso en enero. Mientras, Mollejo, al que se espera en breve, Vigaray, Luna y Alarcón, con el que no se ha querido forzar un regreso, repiten en la enfermería y en la lista de bajas.

Con García Pimienta, Las Palmas alcanzó el playoff del curso pasado y en el actual, con el tercer límite salarial elevado, arrancó como un tiro, fue líder hasta 14 jornadas, pero en las últimas 8, con solo una victoria y siete puntos de 24 ha mostrado una clara crisis que ya amenaza al técnico barcelonés. Tiene recursos arriba de sobra el equipo canario, en el que su técnico tocará el once y recupera a su mejor jugador, Jonathan Viera, tras sanción, igual que a Vitolo, lo mismo que Óscar Clemente y Sidnei, bajas ante el Levante por molestias. Álvaro Jiménez y Curbelo, renqueantes, no viajaron al final y tampoco cuenta el cuadro isleño con Andone y Sergi Cardona, fijo en el lateral zurdo y sancionado, que le dará la oportunidad a Enrique Clemente, zaragozano y zaragocista, de debutar como enemigo en la que fue su casa, aunque no en el eje y sí en el costado.

Un rival con dudas y con Clemente

Las dudas se le amontonan a la escuadra canaria, que todavía tiene a mano, a dos puntos, alcanzar el ascenso directo, posibilidad que se le complicaría mucho si cae en La Romareda. El duelo es una final para el rival y Pimienta ya dijo el viernes que «hay que ganar ya» en el mejor visitante de Segunda, con 29 puntos en 18 salidas, pero que ha perdido en dos de sus tres salidas, como muestra de que no pasa por su mejor momento. Le espera un Zaragoza que apela al orgullo con los objetivos clasificatorios ya nulos y que tiene asumido ya que vivirá su undécimo curso seguido en Segunda. Para lograr que sea el último, la planificación es clave, pero también es importante acabar lo mejor posible este curso. A eso se aprestan los de Escribá, en un partido que se ve desde el prisma de la honra y no de la tabla.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Lluís López o Francés, Jair, Nieto; Bermejo, Francho, Jaume Grau, Bebé; Simeone e Iván Azón.

UD Las Palmas: Álvaro Valles; Álex Suárez, Saúl Coco, Sidnei, Enrique Clemente; Loiodice, Mfulu, Jonathan Viera; Pejiño, Loren Morón y Sandro.

Árbitro: Milla Alvéndiz (Comité de Andalucía).

Estadio: La Romareda.

Hora: 21.00