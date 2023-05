La sanción de Cristian Álvarez en Oviedo por la doble amarilla que le mostró Milla Alvéndiz ante Las Palmas, la primera por perder tiempo y la segunda por aplaudir esa decisión, obliga a Escribá a volver a decidir en la portería del Real Zaragoza y todo apunta a que Ratón será el elegido y que el gallego se podrá despedir sobre el césped ya que acaba contrato en junio. El técnico, con la lesión de Cristian Álvarez cuando llegó en noviembre, apostó primero por Ratón, pero acabó dándole el testigo a Rebollo en los dos últimos partidos antes del parón navideño.

Sin embargo, ahora las circunstancias son diferentes, el entrenador no dejó marcharse al arquero al Wisla en febrero, con esa deuda moral de por medio, y Rebollo es fijo en el Deportivo Aragón, que tiene una cita vital ante el Mallorca B el domingo en la Ciudad Deportiva.

Escribá aterrizó y dio su confianza a Ratón en el partido de Copa con el Diocesano, donde fue expulsado por protestar, y contra el Málaga, el Burgos, el Ibiza y el Albacete, con algunos silbidos de una parte de La Romareda en los choques en casa, y optó por el relevo cuando menos se esperaba, contra el Huesca en el derbi y tras una buena actuación de Ratón en Albacete. Rebollo tiene tres años opcionales a favor del club y tampoco apunta a seguir, ya que no desea hacerlo con el rol de tercer meta --Cordero va a fichar con total seguridad a un portero y el malaguista Yáñez es el gran favorito-- y jugando con el filial. El onubense cumplió ante el Leganés y el Huesca y en los últimos meses ha jugado siempre con el Aragón, que está en la lucha por evitar el descenso de Segunda RFEF cuando restan dos jornadas.

Ratón, que en anteriores temporadas pudo marcharse a la Cultural Leonesa, al Nástic o al Logroñés, tuvo a finales de enero una oferta del Wisla de Cracovia para firmar hasta junio de 2024 en una operación que el club polaco planteó de forma conjunta, en un principio hasta indivisible, con la cesión de Igbekeme, que al final sí se acabó marchando ya en febrero, pero Escribá se negó a que lo hiciera Ratón para no quedarse solo con dos metas y así el portero tuvo que quedarse para agotar su contrato y con escasas opciones de jugar. Sin embargo, el contexto del Aragón y del primer equipo, que no pone ya apenas nada en el envite, el hecho de que el partido sea fuera de casa y no pueda darse un ambiente adverso y sobre todo esa decisión del técnico de cerrar la puerta a su salida hacen pensar que Ratón será el elegido en el Carlos Tartiere.

Ratón llegó al Zaragoza en junio de 2015 para el filial y un año después dio el salto al primer equipo. Fue con César Láinez, en el tramo final de la 16-17, el único momento en que tuvo carácter indiscutible, pero la llegada de Cristian le situó en un papel solo de relevo mejor llevado al principio por la profesionalidad y el buen talante de ambos, pero que ha generado unos roles que no han fomentado la competitividad. En total, Ratón ha jugado 70 partidos oficiales en siete temporadas.