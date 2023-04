El técnico del Real Zaragoza, Fran Escribá, ha manifestado en rueda de prensa sentirse satisfecho con el desempeño de sus futbolistas en el partido contra la UD Las Palmas. «El equipo hizo un gran partido contra un gran rival. Creo que hemos hecho un partido completo y ha habido muchas opciones», ha expresado Escribá. «Aunque ellos dominasen en la segunda parte, las oportunidades más claras para sentenciar el partido las hemos tenido nosotros», ha indicado.

El entrenador zaragocista ha querido poner en valor el punto conseguido en la Romareda, especialmente teniendo en cuenta quién era su oponente. «Estoy satisfecho. Nos hubiese gustado tener más el balón pero la calidad técnica del rival es de Primera División», ha dicho Escribá.

El valenciano ha argumentado que no es de su agrado hablar de los árbitros, aunque ha mostrado su desconcierto con el penalti señalado por mano a Carlos Nieto que ha supuesto el tanto de Las Palmas. «Ningún jugador protestó y nadie sabía qué se estaba revisando», ha explicado, añadiendo que el criterio arbitral aplicado en este tipo de jugadas difiere al que tenía entendido. «A nosotros nos dijeron que estos penaltitos no se iban a pitar, y se están pitando un huevo de penaltitos», ha manifestado Escribá.

La jugada del penalti no ha sido la única en la que el colegiado del encuentro, Milla Alvéndiz, se ha convertido en el protagonista del mismo, ya que ha decidido expulsar con doble amarilla a Cristian Álvarez por perder tiempo y aplaudir la decisión arbitral de mostrarle la primera cartulina por ello. «Un árbitro con su experiencia podría haber mirado hacia otro lado. Nadie protestó, en Las Palmas no iban a pedir que se le expulsase», ha señalado Fran Escribá al respecto. «No nos gusta en qué se están convirtiendo este tipo de acciones», agregó, admitiendo que «con el reglamento en la mano, nadie le puede reprochar que no es segunda amarilla», ha dicho el entrenador del Real Zaragoza.

Escribá piensa que el juego que está desplegando el conjunto blanquillo en sus últimos encuentros está sentando las bases de la próxima campaña. «Estamos empezando a sumar los primeros puntos de la temporada que viene y eso es bonito», ha manifestado el preparador zaragocista.

El entrenador valenciano ha querido agradecer a la afición su compromiso con los suyos en el día de ayer. «El equipo hizo un excelente partido con una gran comunión con la grada. El ambiente ha sido extraordinario», ha argumentado. Además, Escribá ha confesado que Gabi Fuentes ha sido quien ha tomado la decisión de actuar como portero tras la expulsión de Cristian. «Ahora está presumiendo de que había visto el tiro de Sandro. Yo me había quedado blanco, pero él decía que lo había visto perfectamente», ha expuesto, agradeciendo al lateral su valentía en un momento complicado del partido para el Real Zaragoza.