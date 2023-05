El Real Zaragoza le ha realizado pruebas esta mañana de lunes a Giuliano Simeone, una resonancia magnética, que ha revelado que sufre un esguince de grado 1, el más leve, en la rodilla izquierda. El pronóstico de estas lesiones y si efectivamente es el grado más leve va entre las dos semanas y un mes como máximo, por lo que no está descartado que pudiera llegar a las últimas dos jornadas, si bien con el Zaragoza ya sin jugarse nada en la clasificación y con el riesgo de una recaída por forzar una reaparición parece muy probable que no se arriesgará con el delantero argentino, cedido por el Atlético, y los 15 minutos que disputó el domingo ante Las Palmas serían los últimos con la camiseta zaragocista, quedando solo cuatro jornadas y acabando la Liga el 28 de mayo.

El esguince es leve y que se le haya podido hacer hoy ya la resonancia deja claro que la inflamación en la articulación no era importante, pero las circunstancias no aconsejan precipitar su retorno y tampoco el Atlético, que posee sus derechos económicos, lo va a ver con buenos ojos. "Giuliano Simeone fue sometido en el día de hoy a una resonancia tras ser sustituido en el partido frente a la UD Las Palmas. Dichas pruebas radiológicas han revelado que sufre un esguince grado I en el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda. El jugador queda pendiente de evolución", ha revelado el Real Zaragoza en su web oficial. El diagnóstico ya lo aventuró Fran Escribá al terminar el partido asegurando que lo que tenía dañado el Cholito era ese ligamento. «Va a haber algo seguro, y espero que sea poco, lo menos posible. Puede tener afectado el ligamento lateral interno, que no es el más grave, quizá una distensión, pero es difícil precisar, aunque el doctor ya nos ha dicho que la rodilla se ve en general bien», aseguró el entrenador zaragocista sobre la lesión del artillero,

🏥 Parte médico de Giuliano Simeone https://t.co/KJdWA8v6ji — Real Zaragoza 🦁 (@RealZaragoza) 1 de mayo de 2023

El jugador se lastimó la rodilla al pisar mal en una pugna con Saúl Coco en el m inuto 10. Intentó seguir tras ser atendido durante unos minutos por el doctor, Ireneo de los Mártires, pero se tuvo que retirar nada más saltar al césped y con una evidente sensación de preocupación y continuos estiramientos para comprobar el estado de su rodilla izquierda. El ariete está cedido por el Atlético de Madrid y ha jugado en 36 partidos de Liga y uno de Copa en este curso, con 9 dianas y tres asistencias, que le han hecho ser uno de los ídolos de la afición.

El Real Zaragoza y el club colchonero ya plantearon la opción en su cesión de un segundo año si no tenía propuestas de Primera, pero todo apunta a que Giuliano las va a tener y los minutos que disputó ante Las Palmas serían los últimos como zaragocista.

Mollejo, con los suplentes

Mientras, en la sesión de esta mañana, Mollejo ha estado con los suplentes y los que menos minutos jugaron ante Las Palmas y se acerca a su retorno tras la fractura en el tobillo que sufrió ante el Andorra el 5 de febrero. La idea es que pueda tener minutos en las tres últimas jornadas de Liga, aunque para el choque ante el Oviedo de este domingo estaría descartado. El equipo, que ha hecho sesión de recuperación en La Romareda y que guarda descanso el martes, puede recuperar a Alarcón para ese partido, mientras que Luna, Vigaray y Mollejo son baja, como también Giuliano y Cristian Álvarez, que será sancionado tras ver la roja en el descuento por una segunda amarilla por aplaudir al colegiado que le había mostrado la primera por perder tiempo.