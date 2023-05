El mejor Real Zaragoza de la temporada coincide en el tiempo con la mejor versión de un Sergio Bermejo que ha llegado al tramo final de la campaña en su mejor momento. Atrás quedan los problemas físicos que, según el madrileño, rebajan la nota final de un rendimiento que, a partir de marzo, se ha elevado notablemente. “Estoy en un buen momento. He tenido tramos durante la temporada y creo que la lesión en Leganés y el golpe en Andorra me afectaron durante un tiempo, pero todo está olvidado. Jode un poco no haber estado al cien por cien físicamente pero eso ha quedado atrás y desde hace varios partidos me siento muy bien”, asegura.

Así que Bermejo se centra en aprovechar el momento y ayudar a que el equipo abroche el ejercicio de la mejor forma posible. “Las cosas están saliendo, pero siempre se puede mejorar”, valora el madrileño, que asume que la temporada se puede quedar corta. “Queda un sabor agridulce por la dinámica del equipo. Ha faltado alguna victoria más, pero trataremos de terminar del mejor modo posible. Quedan cuatro partidos y hay que ser ambiciosos después de haber pasado tramos en los que hemos mirado más hacia abajo que arriba”. Como dijo Escribá, el final del curso marcará el inicio del próximo, marcado en rojo desde el club para, de una vez por todas, abandonar la mediocridad. “El míster va dando forma poco a poco a su idea y todos queremos conseguir el objetivo. El proyecto es ambicioso y tenemos la ilusión de estar en Primera, obviamente. Estamos haciendo las cosas bien y ojalá el próximo sea un buen año para todos”, subraya el atacante.