Con la promoción para el Real Zaragoza lejos, a 10 puntos, y el descenso con una renta de nueve tranquilizadora cuando restan 12 puntos en juego, Fran Escribá habla ya mucho más de futuro que de presente, porque de eso se le pregunta. Y lo que vende es ilusión para la próxima temporada y con el trabajo suyo y el de Juan Carlos Cordero. “El proyecto va a ser ambicioso, con nuestras limitaciones, pero nos va ilusionar mucho a todos”, dice, como aviso de una labor codo con codo con la dirección deportiva: “Tenemos claro que el año que viene los tres proyectos que bajan serán fortísimos, alguno de los que no suban lo seguirá siendo y nosotros, nuestra idea, es que si podemos dar tres pasos no daremos solo uno para ser un candidato, para ser de esos equipos de estar entre los ocho primeros en cuanto a potencial y con nuestra labor luchar por un objetivo mayor. Tanto Juan Carlos como yo pensamos a presente, pero hay un futuro cercano, claro e ilusionante”, asegura.

En ese proyecto, en todo caso, va a haber muchos cambios de futbolistas y hay jugadores con el futuro por resolver, como Zapater, que acaba contrato tras siete temporadas desde su regreso en 2016. Con él, el entrenador no se moja, dejando todo a expensas de una reunión que invita a pensar más en que no siga y que ponga fin de contrato o que si lo hace sea con un rol muy marcado: “Zapa ha sido para mí importante, ha participado mucho, de titular o últimamente saliendo del banquillo. Es un futbolista referente para todos y tenemos que sentarnos la dirección deportiva y el cuerpo técnico y valorar todo y por supuesto escuchar al jugador, quiero sentarme con Alberto y hablar de futuro con él. Es un tema más de dirección deportiva, estamos cerca del final de la Liga, pero aún no es el momento y es pronto para tomar una decisión”, asevera el entrenador.

"Claro que me gustaría que siguiera Lluís. Se tienen que dar las circunstancias y que entienda nuestro presente, pero también nuestro futuro. A nivel personal es uno de los mejores ejemplos de compañero y de futbolista”

Eso sí, es mucho más contundente con el deseo de que siga Lluís López, que acaba contrato y que tiene dos años más opcionales que contemplan una importante subida de su salario actual. El club le ofrece continuar pero con unos emolumentos más bajos, tal y como contó este diario, en unas negociaciones que llevan ya dos meses y en las que hay avances. “Claro que me gustaría que siguiera Lluís. He contado mucho con él. Cuando no juegas está el que está mosqueado y no apoya, pero Lluís ha apoyado a los que juegan si él no lo ha hecho, lo mismo que ha hecho también Francés, y ha entrenado a tope. Ese tipo de jugadores me gusta tenerlos, pero se tienen que dar las circunstancias y que entienda nuestro presente, pero también nuestro futuro. A nivel personal es uno de los mejores ejemplos de compañero y de futbolista”, recalca Escribá sobre el central catalán.

"Este escudo se lleva por algo y hay que dejárselo todo. La motivación es lograr los máximos puntos posibles, por eso no regalo nada, quiero lograr los 12 que quedan y que el equipo se deje todo"

Las 4 jornadas que restan tienen solo el aliciente del premio por posición, hay unos 800.000 euros de diferencia en derechos televisivos entre acabar octavo y decimoctavo, y sobre todo el orgullo y el deseo de finalizar la temporada lo mejor posible. “No hay nada más bonito que entrenar a tope y dar 90 minutos a tope, pensar en tu club, en todo lo que implica, que este escudo se lleva por algo y hay que dejárselo todo. La motivación es lograr los máximos puntos posibles, por eso no regalo nada, quiero lograr los 12 puntos que quedan y que el equipo se deje todo. Si no lo hace, seguro que participarán pocos en estos partidos”, sentencia el míster, que sabe que su Zaragoza lleva 10 jornadas sin perder, pero que ahora se mide a un Oviedo con 4 victorias seguidas. “Es un equipo parecido a nosotros, que se basa en el orden y el trabajo. Ellos vienen de una racha espectacular, lo tienen difícil, pero están aún con opciones de alcanzar la promoción y esperamos un partido muy difícil, pero si estamos a nuestro nivel, tendremos posibilidades. Mi idea es ganar los cuatro partidos que faltan”, argumenta.

"Dentro de lo malo, la lesión de Giuliano no es especialmente grave. Va a estar muy justo, pero existe la opción de que pueda jugar el último partido, pero vamos a ver cómo va su recuperación. Igual no merece la pena arriesgar…”

No podrá Escribá repetir once por quinta cita seguida por las bajas del sancionado Cristian y el lesionado Giuliano, del que deja claro que el esguince en el ligamento lateral de su rodilla le va a hacer difícil volver antes de que acabe la Liga. “Dentro de lo malo, la lesión no es especialmente grave. Va a estar muy justo, pero existe la opción de que pueda jugar el último partido, pero vamos a ver cómo va su recuperación. Igual no merece la pena arriesgar…”. Pero, en todo caso, en Oviedo no estará y tampoco desveló por dónde puede ir su sustituto.

"Yo le doy mil vueltas a las decisiones y no pienso que Gueye esté por delante de Pau. Son decisiones de partido y de momentos”

“Tenemos varias opciones para acompañar a Iván Azón. Una es meter otro delantero, como Gueye, Puche o Pau Sans, y la otra es apostar por alguien por dentro, como Bermejo, Vada o Eugeni. Pero vamos a ser siempre un equipo reconocible”, explica, Puche fue el que relevó a Giuliano tras lesionarse ante Las Palmas y el que tiene más números para ser titular. Además, el entrenador insiste en que en sus preferencias no está Gueye, que ha tenido más minutos en los últimos partidos, por delante de Pau Sans, que apenas los está teniendo ahora. “Puedo entender que se prefiera que juegue Pau, pero el otro día saque a Gueye por el juego aéreo y para que aguantara el balón. Quizá podría haber sacado a Pau… Puede ser. Yo le doy mil vueltas a las decisiones y no pienso que Gueye esté por delante de Pau. Son decisiones de partido y de momentos”.

“El sustituto de Cristian lo tengo decidido, pero no lo voy a decir. Van a viajar Ratón y Rebollo, lo que afecta al filial, lo mismo que por Pau Sans, pero yo tengo que llevar a los mejores"

Mollejo, probablemente no

Mientras, en la portería, Escribá tiene decidido ya el sustituto de Cristian y se llevará a Rebollo pese a la final por la salvación en Segunda RFEF del filial ante el Mallorca de este domingo. Ratón y Rebollo pugnan por esa plaza y aunque el gallego parecía el favorito, la decisión de que viaje el onubense aumenta las dudas. “Lo tengo decidido, pero no lo voy a decir. Van a viajar Ratón y Rebollo, lo que afecta al filial, lo mismo que por Pau Sans, pero yo tengo que llevar a los mejores. Estoy seguro que el Deportivo Aragón logrará el objetivo”, espeta el entrenador zaragocista, que confirma la presencia de Alarcón tras un mes de baja por una rotura fibrilar en el gemelo y que no tiene decidido aún si Mollejo viajará a Oviedo. “Está muy bien. Ahora tenemos valorar si entra esta semana en la convocatoria o en la siguiente”, asegura sobre el toledano, operado en febrero de una fractura de tobillo y que ya esta semana ha completado casi todo el trabajo.