Jorge Alastuey es un futbolista zaragozano de 19 años que en el mercado estival del pasado año decidió abandonar la Masía, donde llegó con 13 años procedente del Real Zaragoza, para marcharse al conjunto primavera del SSC Napoli, filial del equipo que este jueves logró ser campeón de la Serie A italiana 33 años después.

«Ha sido un día bastante movido después del Scudetto. Llevan todo el día tirando fuegos artificiales y pitando con los coches. Todo es euforia», relata Alastuey desde la ciudad partenopea. «Es una locura. Las calles llevan más de un mes llenas de banderas, cintas azules y blancas, fotos de Maradona… Estuve escuchando fuegos artificiales toda la noche. Aquí todo el mundo vive el Napoli como si les fuera la vida en ello», expone el joven jugador.

Sin embargo, en el conjunto filial las cosas no están marchando tan bien esta temporada en Nápoles. «Hay un gran contraste entre el primer equipo y el primavera porque el Napoli ha sido muy dominante en Europa e Italia esta temporada y nosotros no acabamos de conseguir los resultados», cuenta. «Nos está faltando acierto de cara a gol y determinación y estamos luchando por la salvación», añade Alastuey.

«Todo el mundo vive el Napoli como si les fuera la vida en ello»

Eso sí, a nivel individual cree que su primer curso en el filial del Napoli le está aportando mucho. «Estoy muy contento porque la adaptación fue muy rápida y tengo mucha suerte porque es un grupo en el que me han dado protagonismo y me siento importante», manifiesta un Jorge Alastuey que es un habitual de los entrenamientos del primer equipo a las órdenes de Luciano Spalletti. «Tengo la suerte de haber ido conociendo a los jugadores y a Spalletti. Ir combinando las dos cosas me ha hecho crecer muchísimo», indica. Del veterano entrenador italiano, el zaragozano dice que «es increíble cómo enfoca los entrenamientos y cómo se dirige a los jugadores».

Alastuey cree que gran parte de culpa de la consecución del Scudetto de la escuadra napolitana la tiene la sencillez y cercanía de los miembros de la plantilla del primer equipo. «Se ha creado un grupo increíble este año, que es lo que ha hecho que salgan campeones del país. Te acogen muy bien, te ayudan y dan el máximo. Sobre todo, destacaría que no hay egos, que es muy difícil de ver en un equipo de este nivel», argumenta el exzaragocista.

«Algunas personas se santiguan si escuchan el nombre de Maradona»

Por el momento, Alastuey no ha tenido la oportunidad de debutar a las órdenes de Spalletti, pero su momento puede estar próximo tras la consecución del título de la liga italiana a falta de cinco jornadas para el final del campeonato. «El primer equipo tiene una plantilla muy larga, con prácticamente tres jugadores por posición. Nuestro rol es subir con ellos cuando hay lesiones, sanciones o parón de selecciones», dice. «De momento, no ha habido ningún debut, pero espero tener alguna oportunidad más de debutar ahora que el equipo ha ganado el Scudetto», manifiesta Alastuey.

En las ciudades italianas, es común que los aficionados vivan el fútbol con una intensidad y pasión desmedidas, aunque el caso de Nápoles y su equipo es algo incomparable. «El sentido de pertenencia que tienen es increíble. También, todo va muy ligado a la figura de Maradona. Sigue estando más presente que nunca, y ha unido muchísimo a la ciudad y también al pueblo argentino. Hay muy buena relación», argumenta el joven jugador. «Me llama la atención que hay ciertas personas mayores que se santiguan si escuchan el nombre de Maradona», añade Jorge Alastuey, que espera pronto cumplir su sueño de debutar en la Serie A.