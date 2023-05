A efectos clasificatorios el partido no tiene mucha historia, el Zaragoza anda lejos de la sexta plaza y del descenso y ustedes tienen la promoción a siete puntos con 12 por jugarse.

Bueno, es cierto, pero queremos seguir con la buena racha que llevamos y a ver hasta dónde nos da si ganamos estos cuatro partidos. Nuestra reacción y la del Zaragoza creo que han llegado un poco tarde. Si el Oviedo hubiera logrado estas cuatro victorias seguidas antes miraríamos estos últimos partidos con otros ojos, pero es lo que hay y tenemos que afrontarlo como viene teniendo en cuenta que cosas más difíciles se han visto en el fútbol, la obligación es la de pelear hasta el final y hasta donde nos dé para quedar lo más arriba posible.

¿Hasta qué punto al futbolista le importa la motivación económica de los premios que da la Liga en los derechos televisivos por puesto?

Si le digo la verdad, es la primera vez que lo escucho, así que yo desde luego no pienso en eso. Nosotros nos dedicamos a jugar, no a contar dinero. Lo que pensamos es en ganar por acabar lo más arriba posible, es lo más normal y evidente.

¿Cómo ve al Zaragoza?’

En un buen momento, con mucha seguridad en lo que hace y con confianza, viene en una racha muy positiva y seguro que como nosotros quiere terminar lo mejor posible. Será duro, pero en el Tartiere nos tenemos que hacer fuertes.

"El Zaragoza me parece un buen equipo, con jugadores importantes en la parte de arriba, donde han notado la llegada de Bebé, que es un futbolista con experiencia, con bagaje y buen remate"

Diez partidos sin perder lleva, eso habla de que al menos el Zaragoza es difícil de superar.

Esos números son muy difíciles de conseguir sea cual sea la categoría y más en Segunda con la igualdad que hay. A mí me parece un buen equipo, con jugadores importantes en la parte de arriba, donde han notado la llegada de Bebé, que es un futbolista con experiencia, con bagaje y buen remate. Y atrás hacen las cosas muy bien. Son un bloque muy completo.

Habla de Bebé y usted, antes que él, fue uno de los jugadores que el Zaragoza intentó fichar en enero. ¿Hasta qué punto estuvo cerca de venir?

No sé si muy cerca o más lejos, pero era una de las opciones que tenía. Conozco bien a Juan Carlos Cordero y él a mí y hablamos bastante. Era un sitio que me gustaba, pero esto va de decisiones y aposté por venir a Oviedo y creo que elegí bien, era lo más oportuno para mí y la mejor opción. Estoy contento de la decisión que tomé.

¿Quién le llamó más veces Cordero o Álvaro Cervera, que lo había tenido en el Cádiz y para que se fuera al Oviedo?

(Sonríe) Con los dos estuve hablando muchas veces sí. Coincidimos en el Cádiz todos juntos y la relación es muy buena. Mi experiencia con Cordero fue buena allí, aunque Álvaro Cervera también apostó mucho por mí y tuve la fortuna de hacerlo bien con él.

Cervera también fue importante para usted en aquel Cádiz…

Claro, el me puso a jugar en el fútbol profesional, me dio esos minutos que hicieron que creciera como futbolista y que el Valencia se fijara en mí para ficharme.

"Cordero es una persona que me ayudó mucho, que me tuvo siempre muy en cuenta y muy bien mirado. Pero hasta ahí, eso de padre futbolístico tampoco diría yo"

¿Qué supone para Manu Vallejo, para su carrera, Cordero? Algunos dicen que es casi su padre deportivo.

Es una persona que me ayudó mucho, que me tuvo siempre muy en cuenta y muy bien mirado. Pero hasta ahí, eso de padre futbolístico tampoco diría yo, aunque sí le estoy muy agradecido por todo ese apoyo.

¿Qué le parece la apuesta del Zaragoza en él?

Muy acertada. Mejor que él creo que no conoce nadie la categoría, puede aportar mucha experiencia y los números y su carrera hablan por sí solos. Siempre donde ha ido han salido las cosas mucho más bien que mal y eso en el fútbol no es nada fácil. Para mí es un acierto pleno, aunque después los resultados mandan y no siempre en el fútbol todo que se hace bien sale bien después.

"Tengo contrato dos años más en el Girona y mi objetivo es volver y demostrar mi nivel para hacerme un sitio allí. Ese club apostó muy fuerte por mí y quiero hacerlo bien en ese equipo, es mi idea"

Dado que enero ya buscó su fichaje y que la cesión del Oviedo solo es con opción de compra en caso de ascenso, ¿la puerta del Zaragoza se puede reabrir este verano?

Eso queda muy lejos. Tengo contrato dos años más en el Girona y mi objetivo es volver y demostrar mi nivel para hacerme un sitio allí. Ese club apostó muy fuerte por mí y quiero hacerlo bien en ese equipo, es mi idea. Mi deseo, como el de casi cualquier futbolista, es triunfar en Primera.

"Esta cesión me ha servido para encontrarme conmigo mismo, a disfrutar y a intentar hacerlo bien. Eso lo he conseguido. Lo que quiero ahora es terminar de la mejor manera posible y ayudar al máximo al equipo"

Doce partidos, siete de titular, cuatro goles. ¿Valora su cesión como positiva en el Oviedo?

Quedan aún otros cuatro encuentros, pero en general estoy contento. Vine a tener minutos y a sentirme importante. Tuve una racha en las últimas semanas hasta el partido ante la Ponferradina que me costó entrar en el once, pero creo que esta cesión me ha servido para encontrarme conmigo mismo, a disfrutar y a intentar hacerlo bien. Eso lo he conseguido. Lo que quiero ahora es terminar de la mejor manera posible y ayudar al máximo al equipo.

Extremo, delantero, mediapunta… ¿Cuál es la posición donde se siente mejor Manu Vallejo?

Lo típico es decir que en casi todas las posiciones de arriba, a mí me gustar caer a la izquierda, pero me adapto a cualquiera. Era más delantero en mis inicios y después pasé a jugar más en banda. Si yo tuviera que poner mi posición favorita sería la de segundo punta.

Su padre, Javier, también fue jugador y delantero, como usted.

Un poco le he superado en la carrera (sonríe), porque él llegó a jugar hasta en segunda B, en el Marbella. Él era más astuto y más rápido dentro del área, tenía mucho gol. Le recuerdo poco, pero en Chiclana desde luego se acuerdan mucho de él y con muy buen sabor de boca. Probablemente yo sea un delantero más completo y que se adapta más a varias posiciones, pero desde luego que mi padre fue un espejo y alguien en quien mirarme.

"He jugado en el Valencia, que aunque ahora no pase por un buen momento es el tercer o el cuarto equipo histórico en España, he estado en la Champions, fui campeón de Europa sub-21… Creo que casi cualquiera se cambiaría por mí"

Llegó a jugar en la sub-21, el Valencia pagó más de 5 millones por usted y en los últimos años su carrera ha dado la sensación de estancarse. ¿Está satisfecho de cómo le han ido las cosas?

Ahí está lo que he hecho en los últimos años, he jugado en el Valencia, que aunque ahora no pase por un buen momento es el tercer o el cuarto equipo histórico en España, he estado en la Champions, fui campeón de Europa sub-21… Creo que casi cualquiera se cambiaría por mí.