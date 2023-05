No son dos bajas sin importancia las que tiene el Real Zaragoza en el Tartiere porque, si se hiciera una encuesta entre los aficionados sobre los dos nombres más importantes en este gris curso, Giuliano Simeone, que ha acaparado trofeos mensuales por votación popular, y el meta Cristian Álvarez tendrían un alto porcentaje de los votos. O altísimo. Y los números también lo ratifican. El meta, con una lesión de codo que le dejó dos meses fuera, es el que más minutos ha tenido, con 32 citas de titular y a Giuliano Simeone solo le supera Jair, aunque el argentino ha jugado más partidos que el central de origen luso.

La baja que más morbo produce es la de Cristian porque Escribá se encontró con esa ausencia nada más llegar, a principios de noviembre. Apostó por Ratón en Copa y en los 4 primeros partidos, con el mosqueo de la grada ante el Ibiza, pero tras el mejor encuentro del gallego, en Albacete, le dio la camiseta de titular a Rebollo en el derbi y ante el Leganés, con buen nivel del onubense en ambos duelos y ya antes del regreso de Cristian tras la Navidad.

Rebollo, con el que el club debe decidir si ejecutar la opción por tres años en junio, aunque va a fichar un portero y el onubense apunta a no seguir en el actual rol, de tercer arquero y jugando con el Aragón, no estará en el decisivo partido del filial ante el Mallorca B con el descenso de Segunda RFEF en juego. Escribá anunció que se llevaba a los dos arqueros y que tenía clara la decisión que iba a tomar.

La lógica invita a pensar en que será Ratón el elegido en Oviedo, ya que al meta gallego no se le dejó salir en febrero con una oferta que le seducía del Wisla polaco y que le daba un contrato hasta 2024. La razón de llevar a Rebollo a Oviedo también está en la inminente paternidad de Ratón, para evitar que en caso de parto en las horas previas al duelo no estuviera ninguno de los tres porteros en el Tartiere.

La inminente paternidad de Ratón explica también la decisión de que viaje Rebollo a Oviedo y no juegue con el filial ante el Mallorca B

Ratón, que acaba contrato en junio, se despediría jugando este domingo de un Zaragoza al que llegó para el filial en 2015 y dio el salto al primer equipo en la 16-17, en la única temporada y con Láinez en la recta final que ha tenido protagonismo. Después, ha vivido a la sombra de Cristian Álvarez, con hasta cuatro salidas frustradas en los últimos mercados.

En la delantera de pareja de Azón, el abanico es más amplio, pero las miradas señalan a Puche, que fue quien relevó a Giuliano ante Las Palmas. El turiasonense garantiza también movilidad y velocidad y las apuestas por Gueye de titular, la última ante el Albacete hace mes y medio, han traído más bochorno que otra cosa aunque es verdad que al grupo inversor propietario de la SAD le interesa que juegue porque va a tener que ubicar la próxima temporada al senegalés. Y es que un segundo año de cesión en La Romareda aunque no hubiera ascenso está descartado tras quedar pactado en verano pasado por el pobre rendimiento del ariete, que no regresará en ningún caso al Oostende, que tiene cerrado su traspaso en la compleja operación que le trajo al Zaragoza. Mientras, Escribá no le ha dado hasta ahora la camiseta de titular a Sans y Vada para jugar de mediapunta en un 4-2-3-1 no ha supuesto una buena alternativa cuando el entrenador ha apostado por él.