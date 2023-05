El Real Zaragoza no ha optado de forma real, con su irregular rendimiento mejorado por Escribá tras el nefasto arranque de Carcedo, a la promoción y al ascenso y del descenso se olvidó tras no pocos temores después de las dos victorias seguidas ante el Granada y el Racing, que ya le dieron una renta tranquilizadora a la que se unió la escasa capacidad de resurgir de los de abajo. Sin embargo, como en el fútbol todo es posible, y siempre se recuerdan los hitos más insospechados, en el Tartiere el equipo zaragocista se juega dar carpetazo de forma matemática a ambas metas, por arriba y por abajo, dejando ya, sí que sí, las tres jornadas finales para cuestiones más espirituales como el orgullo o más terrenales, como el dinero por posición. Ante un Oviedo en reacción plena, pero que no apunta a llegar a la promoción, el telón zaragocista del curso puede caer con todo el peso de la realidad.

Escribá da una semana más a Mollejo y se lleva al meta juvenil Abbad Si el Zaragoza no gana o repite el mismo resultado del Albacete, que visita al descendido Ibiza, la sexta plaza ya no será posible y, si el Málaga no vence y el Zaragoza lo hace, tampoco podrán los malaguistas alcanzar ya a los blanquillos en las tres jornadas que faltarán para condenarles al descenso. Realmente, la cuestión matemática es solo un sello porque queda dicho que hace semanas que se ve que este equipo de reacción tardía con Escribá y de claros déficitis en la confección de la plantilla estaba condenado a un año más en la categoría de plata, el undécimo. Restaba la cuestión numérica y eso puede ser cuestión de la cita en el Carlos Tartiere donde se miden dos de los equipos más en forma de la categoría de plata. El Oviedo es el mejor del último mes, con cuatro triunfos consecutivos, y el Zaragoza el que más tiempo lleva sin perder, con hasta 10 jornadas desde aquella debacle en Málaga que continuó a la goleada en casa ante el Alavés. Desde entonces, tres victorias y siete empates ha sumado el equipo de Escribá, 16 puntos de 30 posibles, un Zaragoza al que le cuesta mucho ganar, pero que ahora obliga a mucho a sus rivales para que lo superen. De hecho, hace más de dos meses, desde el 20 de febrero, que nadie lo logra. Dos bajas importantes Con Cordero ya trabajando a toda máquina en el proyecto que se quiere ambicioso y que opte al ascenso en la próxima temporada y con Escribá asegurando que así será, el Zaragoza se juega acabar el curso lo mejor posible, lo más arriba, recordando que entre ser octavo (la séptima plaza del Cartagena está a 8 puntos, demasiado) y ser decimoctavo hay 820.000 euros de diferencia en derechos televisivos por puesto obtenido, un buen pellizco sin duda, dinero contante y sonante para un proyecto con nombres poderosos en lo económico pero que invita a pagar el abono de la próxima temporada por adelantado y sin que el actual curso haya acabado. En esa gestión económica y en la necesidad de acabar la temporada de la mejor manera para que el zaragocismo tenga más razones para pensar que el próximo será el curso del ascenso, revolución de no menos de una decena de nombres obligada y de por medio, se mueve el equipo antes de intentar asaltar la fortaleza del Tartiere, un escenario que no se le da tan bien al Zaragoza en Segunda como pudiera parecer, con solo dos triunfos en 13 visitas al equipo carbayón, el 0-2 en la 02-03 que fue el punto de inflexión en aquel ascenso y el 0-4 en la 18-19 en el mejor día de Idiakez en el banquillo zaragocista. O casi el único. Llega, además, el Zaragoza sin la posibilidad de que Escribá repita once por quinta semana consecutiva por la sanción de Cristian por su absurda expulsión ante Las Palmas y porque Giuliano Simeone se lesionó en ese partido para probablemente disputar sus últimos minutos de zaragocista después de una temporada espectacular del Cholito, al que la afición y el club quisieran dar continuidad renovando la cesión desde el Atlético, aunque más que probablemente no vaya a darse. Sin dos de sus referentes, en la portería y en la delantera, Escribá apunta a Ratón bajo palos y a Puche, que ya suplió a Simeone cuando se lesionó ante Las Palmas. No parece que Escribá se vaya a decantar por Gueye ni Pau Sans arriba y quizá pueda entrar Vada de enlace y jugar solo arriba Azón, lo que tampoco es factible visto el nivel del argentino en los últimos tiempos. El resto serán los mismos, con una zaga donde Francés apunta a seguir sin sitio con Lluís López y Jair asentados y con Grau como pareja de Francho en la medular para dejar a Bermejo y a Bebé las alas. El Zaragoza está con confianza y seguridad y eso aconseja tocar poco las cosas, por mucho que no haya demasiado en juego. El enemigo, sin Bastón El Oviedo, por su parte, ha levantado el vuelo tarde y está a siete puntos de la sexta plaza con 12 en juego, por lo que ni Cervera ni sus jugadores, de puertas para adentro, admiten que les alcance para llegar a discutir el puesto del Albacete. El técnico ecuatoguineano llegó al Tartiere en la jornada 12 y con el equipo en descenso. De ahí lo ha sacado con un fútbol pragmático y con pocos alardes, pero efectivo, para tener sellada la permanencia ya. No jugará Borja Bastón, de tan grato recuerdo como zaragocista, ni los también lesionados Javi Mier, Jimmy, Montoro, Tarín, así como el sancionado Dani Calvo. Arriba, Manu Vallejo, que en enero prefirió jugar en el Oviedo que en La Romareda, estará junto a Enrich, una buena dupla en ataque para un Oviedo que no quiere frenar ni el Zaragoza ser frenado. Alineaciones probables Real Oviedo: Braat; Lucas, Costas, Oier Luengo, Bretones; Viti, Camarasa, Luismi, Borja Sánchez; Vallejo y Sergi Enrich. Real Zaragoza: Ratón; Fran Gámez, Lluís López, Jair, Nieto; Bermejo, Francho, Jaume Grau, Bebé; Puche e Iván Azón. Árbitro: González Francés (Comité Las Palmas). Estadio: Carlos Tartiere Hora: 18:30.