Fran Escribá lamentó la derrota del Real Zaragoza no tanto por no poder certificar la permanencia matemática ni por romper la racha de diez jornadas sin perder, sino sobre todo porque consideró que su equipo no la había merecido, más bien todo lo contrario. «Nadie pensaba que ese punto que ahora echamos de menos nos daba la permanencia, que la tengo clarísima y lo dije en los días más negros del equipo. No lamenté el gol porque nos quitaba ese objetivo sino por un punto más que merecido. En esa segunda parte si alguien tuvo más opciones de ganar fuimos nosotros. No es que el equipo haya hecho cosas mal, sino que estas cosas ocurren», dijo.

El técnico, sin dejar de felicitar al Oviedo por su triunfo, señaló que no tenía nada que reprocharle a su equipo. «Ha sido un partido en la línea que esperábamos, igualado, con sistemas similares, en el que estuvimos más cerca de ganar en la segunda parte. Luego llega en una acción aislada el gol directo pero no es un error, es más fallo el primer gol, que cerramos mal un centro lateral. No hemos concedido muchas ocasiones de gol, es verdad que hemos generado pocas en la primera parte pero en la segunda mejoramos bastante y creo que en esa última media hora estuvimos más cerca de ganar que de perder. No tengo nada que reprocharle al equipo porque no ha habido algo especialmente malo», indicó Escribá. El preparador no cree que esta derrota tenga consecuencias porque solo es eso, una derrota. «No creo que pasemos ahora a ver un mal momento del equipo. No le tiene que afectar. Hemos perdido, no nos hemos caído, es un tropezón. Vamos a ir a por los nueve puntos que quedan», explicó. Escribá también habló de nombres propios. Destacó que Ratón había estado «bien», que no tuvo «ningún error» ni «ninguna opción en los goles». También estaba contento con Puche, porque indicó que la ausencia de Giuliano era importante pero «no creo que determinante para que el partido se haya perdido». Y contento asimismo estaba con Pau Sans, del que destacó todas sus acciones positivas en los minutos que jugó. «Tiene mucho que mejorar pero parte de un presente muy interesante».