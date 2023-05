Contra todo pronóstico, todo se decidió arriba. Ahí, en zona de vanguardia, dos jóvenes canteranos sin dorsal del primer equipo decidieron. En ocho minutos, el fútbol mostró a Pau Sans esa cara cruel y amarga que tantas veces sufrirá a lo largo de una carrera que se presenta larga y fructífera. Corría el minuto 83 cuando el aragonés recogió un centro desde la izquierda, burló a su par y, con todo a favor, remató alto para alivio de un Tomeu Nadal que había presentado bandera blanca. Casi en el 92, Masca, otra joya de la cantera, acertaba a batir a Ratón con un certero disparo desde la frontal tras salir beneficiado de un rechace.

El sopapo curtirá a Pau, un futbolista de apenas 18 años cuyo futuro se presenta delicioso. Algún día recordará este partido como aquel en el que rozó su estreno goleador con el primer equipo. Algún día recordará que ese día tan aciago le sirvió de aprendizaje. Y que el fútbol, maravilloso, a veces es tan agrio como injusto.

Porque el Zaragoza no mereció perder. Nada de eso. Fue mejor que un Oviedo que se encontró con ese tanto y con la clemencia de un oponente que controló el partido y a su rival en una notable segunda mitad en la que solo hubo un equipo. Pero el Zaragoza volvió a fallar arriba, donde se deciden los partidos. Y el Oviedo acertó. Es la ley del fútbol. Esa que no contempla justicia más allá de la eficacia de unos y otros. Es que no entiende de méritos y premios. También eso aprenderá Pau.

Se acabó la racha de un Zaragoza que se queda sin su undécimo partido consecutivo sin perder y sin sellar de una maldita vez su undécima campaña seguida en Segunda. Porque, de nuevo, las matemáticas expulsan antes al equipo aragonés del playoff que de una lucha por la permanencia en la que, aunque solo sea virtualmente, todavía permanece por culpa del average perdido con el Málaga. La calculadora hace tiempo que no sale de la cartera, pero hay que seguir llevándola a clase.

Curioso. El Zaragoza perdió cuando menos lo mereció. Se acabó esa racha plagada de empates que había llevado al equipo aragonés a ser el único en el fútbol profesional capaz de enlazar diez choques consecutivos sin doblar la rodilla. Hasta aquí. Dos meses y medio llevaba el cuadro aragonés sin encajar más de un gol en un partido. Desde aquella dolorosa goleada en Málaga (3-0) que provocó reuniones maratonianas y conjuras en un vestuario que se propuso no volver a pasar por aquello. Y ha cumplido. Porque lo de Oviedo no es comparable. Se perdió, sí, pero el equipo ofreció una imagen muy distinta. Lejos de amedrentarse, se fue arriba tras encajar primero. Empató y pudo ganar. Debió hacerlo, de hecho, pero Pau y Bermejo no acertaron. Masca sí.

Porque, más allá del sofocón, conviene valorar en su justa medida esa capacidad de reacción del Zaragoza sin dos de sus mejores efectivos, Cristian y Giuliano. Sin ellos, el equipo pierde enjundia e identidad, pero lo suple con garra, espíritu y sacrificio. Y eso, sin duda, es un paso más hacia el futuro.

Decía Escribá la pasada semana que el equipo empezaba a sumar puntos de la próxima temporada. Así es. También lo hizo en Oviedo, donde aprendió dónde residen sus mejores cualidades y el lugar desde el que corregir esos defectos que llevan tiempo anclándole en la mediocridad y sin mirar al cielo, hacia donde Pau dirigió su mirada cuando falló ese gol que no tardará en celebrar.