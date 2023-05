El Real Zaragoza no mereció salir derrotado del Carlos Tartiere de Oviedo, incluso fue mejor en la segunda parte, pero un sopapo en el descuento, una desatención defensiva y de falta de rigor que llevó al disparo de Masca lo mandó a la lona cuando el punto estaba amarrado y hasta se olía el triunfo en un duelo más gris que otra cosa y que lució con el gran gol de Bermejo para nivelar el de Viti en el primer acto. El Zaragoza volvió a ser ese equipo endeble que le hacen gol con muy poco y puso fin a la racha de 10 jornadas sin perder, ante un rival que suma cinco victorias seguidas, además de que volvió a encajar más de una diana 11 citas después, desde la debacle en Málaga.

La derrota ya cercena de forma matemática cualquier objetivo de la sexta plaza y no da la salvación numérica, aunque hace semanas que es virtual. Ese golpe que mandó a la lona y trajo la derrota emborrona un partido donde la competitividad zaragocista mejoró con el paso de los minutos y en la segunda parte casi todo lo que pudo pasar en el partido tuvo color blanquillo en un duelo con sabor a empate visto el reparto de méritos, pero que acabó con una derrota dolorosa frustrante en lo anímico, aunque duela poco a efectos clasificatorios y cuando restan tres jornadas para acabar esta Liga ya insustancial para el Zaragoza.

Con Ratón y Puche como los elegidos por las bajas de Cristian y Giuliano, a los que tanto se echó de menos, salió el Zaragoza en Oviedo en un partido que no engañó desde su inicio, ya que ni uno ni otro contendiente ponían en juego objetivos y el duelo arrancó sin mucho ritmo, con ambos equipos apelando al orden táctico y sin proponer fútbol para que el encuentro no tardara en asomar como una invitación al bostezo.

El Oviedo ha logrado reaccionar con Cervera con una apuesta pragmática con ese sello y en eso se puso ante el Zaragoza, buscando la profundidad sobre todo por la banda de Viti y Lucas aprovechando que Bebé rara vez echa una mano a Nieto. Un centro de Lucas lo despejó Lluís López y otro no encontró el remate de Enrich, mientras el Zaragoza estaba absolutamente impreciso con el balón en el medio y sin lograr un atisbo de producción ofensiva salvo en los intentos lejanos de Bebé y en la brega de Puche, más eficaz en la pelea que Azón.

Poca capacidad en la creación

Una falta desviada de Bebé fue el primer aviso zaragocista, si así se puede llamar, mientras que Jair no pudo conectar el envío a balón parado del extremo cedido por el Rayo antes de que Moro le robara la cartera a Bermejo y combinara con Manu Vallejo para asistir a la llegada de Viti, al que Nieto no le cogió la matrícula para que marcara a placer.

Con muy poco, el Oviedo, crecido en la medular con Camarasa y Luismi, se había puesto por delante en el minuto 37, aunque eso es marca de esa casa, y el Zaragoza acrecentó su dominio, pero también su incapacidad, en los últimos minutos de la primera parte, donde solo una fallida chilena de Azón y un disparo desde el centro del campo de Bebé inquietaron de forma mínima a Tomeu.

La segunda parte trajo una mejor versión de los zaragocistas. Una arrancada de Bebé, más solidario en defensa, la acabó mal Bermejo y Puche no supo aprovechar una dejada de Azón antes de que Bermejo, que no estaba teniendo un partido afortunado, sacó la varita mágica para sentar a Camarasa y a Moro con un toque y colocar desde fuera del área un remate ajustado ante el que Tomeu no pudo hacer nada.

El gol, una maravilla estética, golpeó a un Oviedo con pocos recursos en ataque, aunque Manu Vallejo insistía bien entre los centrales y Enrich probó los reflejos de Ratón. Sin embargo, era el Zaragoza el que estaba mejor asentado y notó para bien la salida de Pau Sans mientras que Bermejo, espoleado por el gol, era un jugador mucho más incisivo.

Ocasiones para ganar

La lesión de Gámez trajo a Larra de lateral y Vada reemplazó a Puche para jugar de segundo punta y la recta final se abrió con un fallo de Lucas que Vada puso en la bota de Pau para que el canterano retratara a Luengo y rematara mal. Con Bebé ya agotado y repartiendo tiros lejanos sin precisión Bermejo pudo sellar su tarde fantástica con un gol de cabeza tras un gran centro de Nieto.

Y de la posible victoria zaragocista llegó la derrota. Zapater y Lluís no acertaron ante Sequeira y con esa falta de contundencia el balón le llegó a Masca, recién entrados ambos, para que colocara el balón ajustado al palo e imposible para Ratón. El Oviedo, con muy poco, se llevaba los tres puntos en un partido en el que el Zaragoza se fue a la lona por una inconsistencia que fue su hándicap en muchos partidos de esta temporada y de la que se había olvidado en los últimos tiempos para poner fin a una racha de 10 citas sin perder que le ponía en valor en esta recta final.