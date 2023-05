El Real Zaragoza, con la llegada de la nueva propiedad, cerró la puerta de forma total a la salida el pasado verano de los tres canteranos que consideraba claves en el proyecto, Iván Azón, Francho y Francés, a los que renovó hasta 2025 con una considerable mejora salarial en los tres casos y puso casi a la misma altura de intocables a Bermejo y a Chavarría, si bien el lateral catalán presionó para salir y lo acabó haciendo al Rayo en una venta por tres millones, cobrados la mitad entonces y el resto este 30 de junio. Sin embargo, la postura de fuerza de hace un año no es tan grande ahora y se escuchan ofertas por todos los futbolistas porque no se cierra la puerta a un traspaso de un jugador importante en este verano, incluso se intuye que alguno habrá.

El traspaso que tiene la mayoría de los números es el de Francés, ahora suplente habitual con Escribá y con la salida del central como cuestión a valorar siempre que sea el defensa el que así lo pida. El jugador no está contento con su situación y cuando renovó hace un año, estampando su firma en septiembre, se habló entre el Real Zaragoza y sus agentes de una venta en junio si no se lograba el ascenso porque el futbolista había tenido varias opciones para jugar en Primera (Sevilla, sobre todo, Villarreal, Celta o Real Sociedad).

Sin embargo, el escenario esperable en caso de no subir, con el defensa siendo fijo en el Zaragoza, como lo fue en los dos años anteriores, y acudiendo a la fase final del Europeo sub-21 que se disputa en junio, no se ha dado y la cotización del futbolista ha bajado. De los 4 millones de los tanteos hace un año no se llegaría ahora a una oferta por la mitad y se han explorado opciones (cesión con opción de compra obligatoria por ejemplo) y se ha intentado abrir vías en el extranjero. Con todo, ni la situación de Francés es la misma ni los clubs interesados se repiten, pero la salida del defensa va a estar como una opción muy latente este verano, aunque no haya por el momento ofertas en firme. O el Zaragoza al menos no tiene conocimiento de ellas.

Iván Azón es el más intransferible y Bermejo y Francho no están en el escaparate

Con Francho, Azón y Bermejo, los otros tres jugadores que pueden tener mercado entre los que poseen contrato en vigor, no hay ninguna intención del club de situarles en el escaparate. Los tres entran de lleno en los planes de Escribá y Cordero y además son absolutamente fijos en el once, condición que no tiene ahora Francés, por ejemplo, cuya renovación hace un año costó más en el tiempo también por entonces tener una mayor cotización en el mercado y más posibilidades sobre la mesa para salir. Eso sí, llegado el caso se estudiaría cualquier oferta por ellos, si bien es Azón el que más cercano a la condición de intransferible puede estar.

Bermejo firmó hasta 2025 y es un jugador muy del gusto de Escribá, ya que lo hizo debutar en Primera en el Celta en la 19-20, y que, además, está terminando la temporada a un gran nivel después de que dos dolencias casi consecutivas en el aductor lastraran su primera vuelta. La idea del Zaragoza solo pasa por que siga, aunque si llega una oferta de traspaso importante se estudiará, lo que no es factible dado el rango de los clubs que se pueden interesar en el mediapunta madrileño.

La situación de Francho, el futbolista de campo junto a Giuliano y Jair que más ha jugado con Escribá, es similar a la de Bermejo y en su día el zaragozano estuvo en el punto de mira de clubs de primer nivel, cuando dio el salto al primer equipo en la 20-21, pero ahora mismo las posibilidades de una salida en este verano son muy reducidas, teniendo en cuenta que el único deseo de Francho es seguir en un Zaragoza donde se siente importante y valorado. Con Azón, las lesiones, de rodilla y en la musculatura isquiotibial, han frenado el año que se veía como el de su paso adelante definitivo para ser referente, algo que ahora queda pendiente para la próxima temporada. Solo una oferta astronómica cambiaría el parecer del Zaragoza con el ariete en ese sentido.